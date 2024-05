Khuyến khích, hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất

Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đã được các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, giúp hội viên từng bước thay đổi tập quán canh tác. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, hiệu quả kinh tế, năng suất lao động và tăng thu nhập cho người nông dân.

Vườn hoa tổng hợp ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Sơn, xã Hà Lai (Hà Trung).

Hội Nông dân huyện Quảng Xương đã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ hội viên chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học. Là một trong số những hội viên thực hiện tốt mô hình, trang trại của gia đình bà Bùi Thị Bốn ở thị trấn Tân Phong đến nay đã phát triển tốt. Trong quá trình chăn nuôi, bà Bốn đã sử dụng chế phẩm sinh học trên nền đệm lót sinh học trộn vào thức ăn để chất thải tiêu hủy hiệu quả. Từ đó, cải thiện môi trường sống cho vật nuôi, ít bị bệnh, đồng thời hạn chế tối thiểu tác động đến môi trường xung quanh. Theo bà Bốn, để làm đệm lót sinh học thực chất vô cùng đơn giản. Nguyên liệu như lõi ngô nghiền, mùn cưa, trấu được trộn với các loại men vi sinh có lợi làm ẩm đều, cho vào túi hoặc thùng rồi ủ từ 2 đến 3 ngày. Từ đó, cấu tạo thành sợi men giúp phân hủy chất thải trong chăn nuôi, tạo ra vi sinh vật có ích. Sau một thời gian, đàn gia cầm của gia đình bà đã phát triển khỏe mạnh và đồng đều hơn, tỷ lệ đẻ trứng đạt cao và trang trại không còn mùi hôi thối do chất thải chăn nuôi.

Huyện Hà Trung cũng có nhiều nông dân chủ động ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả. Vườn hoa tổng hợp của anh Nguyễn Văn Sơn, xã Hà Lai đã và đang áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào toàn bộ quy trình trồng và chăm sóc hoa. Riêng hoa cúc được anh áp dụng công nghệ quang gián đoạn (thắp đèn trên diện tích trồng hoa) để cây hoa phát triển nhanh. Với cách làm này, người trồng sẽ điều tiết được thời điểm cây ra hoa, tránh tình trạng nở sớm. Ngoài ra, anh Sơn còn thắp điện vào ban đêm, điều chỉnh nhiệt độ cho từng loại hoa, kéo dài thời gian phát triển của cây. Anh Sơn cho biết: “Sau khi áp dụng thuần thục các kỹ thuật tiên tiến trong trồng và chăm hoa, chất lượng hoa từ đó cũng cao hơn, mang lại thu nhập ổn định cả năm mà không lo ế, mất mùa vụ”.

Hiện nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã vận động, khuyến khích hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương, nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân. Trong năm 2023, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng và nhân rộng 2.251 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức mở 15.448 lớp cho 1.537.928 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chuyển giao khoa học - kỹ thuật; sử dụng chế phẩm sinh học BioWISH trong chăn nuôi, trồng trọt, xử lý rơm rạ trên đồng ruộng, xử lý môi trường. Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 1.817 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, theo hướng VietGAP, VietGAHP và chuỗi sản xuất, cung ứng lúa gạo, cung ứng rau, củ, quả an toàn, chuỗi cung ứng cam an toàn Xuân Hòa, chuỗi cung ứng thịt an toàn. Ngoài ra, hội còn phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn rất thiết thực cho nông dân về chăn nuôi bò, kỹ thuật nuôi tôm, trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, trồng rau an toàn, chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học. Đồng thời, tuyên truyền, tập huấn, vận động nông dân mở rộng vùng nguyên liệu, trồng mới cây gai xanh. Qua đó giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, mạnh dạn đầu tư vốn, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, đem lại giá trị thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với sản xuất truyền thống trước đây.

Bài và ảnh: Chi Phạm