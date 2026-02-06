Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm từ ngày 7/2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ khoảng ngày 7/2.

Ảnh minh họa/TTXVN.

Cụ thể, trong ngày 7/2, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ; đến tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng ra toàn bộ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần, vùng ven biển có gió cấp 3–4. Từ đêm 7/2 đến ngày 9/2, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ từ ngày 8/2 trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 10–13 độ C, vùng núi 7–10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 6/2 đến sáng sớm 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có dông; vùng núi cao cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Trên biển, từ ngày 7/2, gió Đông Bắc mạnh dần, biển động mạnh, sóng cao từ 2–6m tùy khu vực, nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, sản xuất nông nghiệp và hoạt động giao thông, nhất là tại khu vực miền núi và vùng biển.

LP