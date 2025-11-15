Không khí lạnh sắp ảnh hưởng, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo khoảng ngày 17/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ.

Khoảng ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ ngày 17-18/11, Bắc Bộ có mưa rải rác.

Từ đêm 17/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 12-15°C, vùng núi cao dưới 10°C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 3,0-5,0m.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng cao 4,0-6,0m.

Từ ngày 18/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4,0-6,0m.

