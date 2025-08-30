Khởi tố vợ chồng “Vi ngộ” về tội trốn thuế

Sáng 30/8, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố đối vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) và vợ là Phạm Thị Hương Giang, sinh năm 1980 trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành.

Lực lượng chức năng công bố Quyết định khởi tố. Ảnh Công an tỉnh cung cấp

Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Các quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Như vậy, ngoài việc đã bị khởi tố về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, đến ngày 29/8/2025, Nguyễn Văn Vi đã bị khởi tố thêm tội “trốn thuế”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương