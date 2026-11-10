Khôi phục cung cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Với sự khẩn trương và nỗ lực cao, đến 16h ngày 11/10, toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh đã được khôi phục cấp điện trở lại sau khi ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra hệ thống điện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, một số công trình thuộc hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý bị ảnh hưởng, gây gián đoạn cung cấp điện cho hơn 1.400 khách hàng trên địa bàn.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa sử dụng xuồng máy kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại để triển khai phương án xử lý sự cố.

Trước những ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị điện lực khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại, xác định các vị trí bị ảnh hưởng để triển khai phương án xử lý sự cố. Các lực lượng được yêu cầu chủ động nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng khắc phục sự cố, khôi phục cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Ngay khi điều kiện thời tiết và hiện trường bảo đảm an toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng và xử lý các vị trí sự cố, khôi phục cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng mất điện.

Đến 16h ngày 11/10, toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh đã được khôi phục cấp điện trở lại sau khi ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Để bảo đảm an toàn điện trước những ảnh hưởng của thiên tai, Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không trú mưa gần cột điện, trạm biến áp, tủ điện; không đến gần hoặc chạm vào dây điện bị đứt, rơi, cột điện nghiêng, đổ và các thiết bị điện bị ngập nước. Khi phát hiện sự cố, cần cảnh báo người xung quanh và thông báo ngay cho đơn vị điện lực để xử lý.

Đặc biệt, tại những khu vực có nguy cơ ngập nước, người dân cần chủ động ngắt nguồn điện khi điều kiện cho phép; không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đang đứng trong vùng nước ngập. Không tự ý sửa chữa, khắc phục sự cố điện khi không có chuyên môn và không sử dụng lại các thiết bị điện đã bị ngấm nước khi chưa được kiểm tra, xác nhận bảo đảm an toàn.

Nguyễn Lương