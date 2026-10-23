Khoanh vùng, xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Hạc Thành

Từ ngày 16/10 đến nay, trên địa bàn phường Hạc Thành ghi nhận 7 ca sốt xuất huyết nội địa. Đáng chú ý, tại ổ dịch tổ dân phố Đội Cung 2 xuất hiện 4 ca bệnh có dấu hiệu lây lan thứ phát.

Ngành y tế điều tra dịch tễ sốt xuất huyết tại khu vực có bệnh nhân.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại tổ dân phố Đội Cung 2 ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết nội địa đầu tiên vào ngày 16/10 khi bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành. Tuy nhiên phải đến ngày 20/10, khi bệnh nhân chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ca bệnh mới được báo cáo về Trung tâm Y tế Hạc Thành.

Sau đó, các biện pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý ổ dịch đã được tiến hành khẩn trương.

Kết quả, ghi nhận thêm 3 ca mắc mới là người nhà và hàng xóm của bệnh nhân đầu tiên. Tại khu vực sinh sống của bệnh nhân ghi nhận có muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế và UBND phường Hạc Thành đã tổ chức vệ sinh môi trường, làm thủy vực và phun hóa chất diệt muỗi lần 1 trong phạm vi bán kính 200m từ nhà bệnh nhân.

Phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực bệnh nhân sinh sống.

Tuy nhiên, trong sáng nay (23/10), kết quả giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tại tổ dân phố Đội Cung 2 vẫn ghi nhận có các ổ bọ gậy và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Về tình hình dịch bệnh tại ổ dịch này, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận định: “Ổ dịch có nguy cơ tiếp tục phát sinh ca bệnh và lan rộng nếu các biện pháp diệt loăng quăng, bọ gậy, muỗi không được thực hiện triệt để. Đặc biệt, điều kiện thời tiết hiện nay được đánh giá là rất thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển".

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã yêu cầu Trạm Y tế Trường Thi, Trung tâm Y tế Hạc Thành tiếp tục giám sát chặt chẽ, xử lý triệt để véc-tơ truyền bệnh và phát hiện sớm những trường hợp mắc mới.

Kết quả giám sát lại tại tổ dân phố Đội Cung 2 vẫn ghi nhận có các ổ bọ gậy và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lê Hồng Sơn cho biết: “Từ chùm ca bệnh sốt xuất huyết tại tổ dân phố Đội Cung 2 cho thấy những hạn chế trong việc phối hợp giám sát, báo cáo ca bệnh giữa Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành với Trung tâm Y tế Hạc Thành dẫn đến sự chậm trễ nhất định trong việc khoanh vùng, khống chế dịch bệnh. Điều này cần phải khắc phục ngay để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan”.

Còn ông Lê Tiến Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành cho biết: “Chúng tôi rút kinh nghiệm và sẽ thông tin, báo cáo kịp thời khi ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện khám, điều trị tại đơn vị. Để từ đó Trung tâm Y tế có phương án điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý dịch bệnh hiệu quả. Bệnh viện cũng đã triển khai khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm chéo”.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa làm việc với Trung tâm Y tế Hạc Thành, Trạm Y tế Trường Thi và chính quyền phường Hạc Thành đánh giá nguy cơ dịch bệnh.

Ngoài chùm ca bệnh tại tổ dân phố Đội Cung 2, trên địa bàn phường Hạc Thành còn ghi nhận thêm 3 ca sốt xuất huyết nội địa tại tổ dân phố Trường Thi, tổ dân phố Phan Đình Phùng và tổ dân phố Tiền Phong. Đến nay, chưa ghi nhận ca bệnh thứ phát do lây truyền. Tuy nhiên, tại các khu vực có ca bệnh đều phát hiện véc-tơ truyền bệnh, cho thấy nguy cơ lây lan vẫn hiện hữu nếu không được kiểm soát kịp thời.

Trong số 7 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên địa bàn phường Hạc Thành, có 3 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện, các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại: Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành.

Sốt xuất huyết lây truyền qua muỗi vằn mang vi-rút Dengue. Trong điều kiện muỗi truyền bệnh vẫn tồn tại tại khu dân cư, nguy cơ tiếp tục xuất hiện ca mắc mới có thể gia tăng nếu các biện pháp phòng, chống dịch không được duy trì thường xuyên.

Thùy Dung