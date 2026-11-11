Khi “sắc xanh” hành động vì cuộc sống cộng đồng

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, nhiều năm qua, tuổi trẻ Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức đã nêu cao tinh thần xung kích với những hành động thiết thực, ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện.

Đoàn viên sinh viên Khoa Khoa học - Xã hội, Trường ĐH Hồng Đức tham gia làm đường giao thông tại thôn Đồng, xã Pù Luông.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc, cùng việc không ngừng học tập, rèn luyện, khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trường ĐH Hồng Đức xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” luôn được đông đảo đoàn viên sinh viên (ĐVSV) nhà trường nêu cao và trở thành nét đẹp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đã có không ít hoạt động vì cộng đồng như: hiến máu nhân đạo, tiếp sức đến trường, xung kích XDNTM... được Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường ĐH Hồng Đức phát động và triển khai hiệu quả. Trong đó, hoạt động hiến máu nhân đạo thu hút đông đảo ĐVSV tham gia hưởng ứng. Bí thư Đoàn Trường ĐH Hồng Đức Trương Ngọc Bình cho biết: “Với tinh thần “Một giọt màu hồng của bạn sẽ là màu xanh cuộc sống cho mọi người”, mỗi năm, toàn trường có hàng trăm lượt ĐVSV đăng ký hiến máu nhân đạo trong các chương trình như, “Ngày Chủ nhật đỏ”, “Lễ hội Xuân hồng”, “Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt”... Những giọt máu nghĩa tình mà các bạn trẻ chia sẻ không chỉ góp phần cứu giúp nhiều bệnh nhân vượt qua bệnh tật, mà còn gieo thêm niềm hy vọng, kết nối tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng”.

Cùng với hiến máu nhân đạo, hoạt động tình nguyện tại chỗ, chiến dịch tình nguyện hè tại các địa phương miền núi trên địa bàn tỉnh cũng thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của ĐVSV. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của tuổi trẻ Trường ĐH Hồng Đức trong phong trào đoàn nhiều năm qua. Với hoạt động này, ngay khi được đoàn trường phát động, nhiều ĐVSV đã đăng ký tham gia, xung kích đến các bản, làng xa xôi còn nhiều khó khăn để phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến thanh, thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân; phối hợp đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, như: tu sửa, làm mới đường giao thông theo chuẩn NTM; xây dựng khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi địa phương; thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách; tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ dịp 27/7; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên, nhi đồng; bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên địa phương...

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, Đoàn Trường ĐH Hồng Đức thành lập 8 đội hình tình nguyện với tổng số hơn 300 ĐVSV tham gia các hoạt động trên tại các địa phương như: Phú Lệ, Pù Luông, Ngọc Lặc, Bá Thước, Linh Sơn... Ví như, tại thôn Đồng, xã Pù Luông, đội hình sinh viên tình nguyện Khoa Khoa học Xã hội tham gia xây dựng, cải tạo 400m đường giao thông nông thôn; ủng hộ 7 triệu đồng bê tông hóa nhiều đoạn đường dốc trong thôn; hỗ trợ 8 triệu đồng và chung tay cùng Nhân dân địa phương gia cố hơn 100m bờ đê bị sạt lở do ảnh hưởng của các đợt lũ... Tại thôn Chiềng Ai, xã Bá Thước, đội hình sinh viên tình nguyện Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tham gia xây dựng công trình cổng chào, bê tông đường vào sân vận động thôn với diện tích 100m2 (dài 25m, rộng 4m) với tổng giá trị hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mặt và 50 ngày công.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với chủ đề “Mùa hè xanh - Mùa hè số cùng VNeID, Đại sứ số học đường”, Đoàn Trường ĐH Hồng Đức cũng đã huy động hàng trăm ĐVSV tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, tại xã Văn Nho, đội hình sinh viên tình nguyện Khoa Ngoại ngữ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Văn Nho và Đoàn Thanh niên xã tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, góp phần gìn giữ cảnh quan xanh, sạch, đẹp và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời, trực tiếp hỗ trợ gần 400 lượt người dân cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, thẻ BHYT và hướng dẫn sử dụng các tiện ích số.

Sinh viên Nguyễn Thanh Tùng, K25, ĐH Sư phạm Vật lý, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Hồng Đức chia sẻ: “Được tham gia vào các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội không chỉ là cơ hội để chúng em cống hiến sức trẻ, mà chính những trải nghiệm thực tế ấy đã giáo dục chúng em sâu sắc về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Nhìn thấy nụ cười của người dân vùng khó khăn, chúng em hiểu rằng mỗi việc mình làm, dù nhỏ, đều có ý nghĩa. Đó là môi trường tuyệt vời nhất để chúng em rèn luyện bản lĩnh, học cách sẻ chia và trưởng thành hơn mỗi ngày”.

Có thể thấy, hoạt động tình nguyện dưới sắc áo xanh không đơn thuần là một phong trào, mà là biểu tượng cho sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Từ kết quả đạt được trong những năm qua, theo Bí thư Đoàn Trường ĐH Hồng Đức Trương Ngọc Bình, Đoàn trường tiếp tục xác định hoạt động chung sức vì cộng đồng là một phong trào cách mạng lớn trong ĐVSV và sẽ phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, thực hiện rộng khắp theo hướng thường xuyên, liên tục nhằm tạo môi trường để ĐVSV trao đổi kiến thức, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn, bồi dưỡng ý thức, lý tưởng và hành động cách mạng của ĐVSV trong thời đại mới.

Bài và ảnh: Phong Sắc