Khánh thành công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô - Tỉnh Quảng Trị

Sáng 14/11, tại km 16+500, đường 20 Quyết thắng, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô. Đây là sự kiện thể hiện lòng tri ân sự hy sinh anh dũng của Anh hùng, liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Tuyên Quang cùng thân nhân và đồng đội các liệt sĩ tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cách đây 53 năm, ngày 14/11/1972, tại vị trí này trên đường 20 Quyết thắng, 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Hang Tám Cô đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013.

Ngày 28/9, công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô được khởi công. Sau 47 ngày bám sát hiện trường để tổ chức thi công, đến nay, Công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 53 năm ngày hy sinh của 13 liệt sĩ tại hang Tám Cô.

Trong quá trình tôn tạo khu vực cửa hang bị sập vào tháng 11/1972, lực lượng chức năng đã phát hiện hài cốt và di vật, xác nhận định được danh tính của nhiều liệt sĩ. Thể theo nguyện vọng của gia đình các liệt sĩ, ngày 8/11/2025, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ, ngôi mộ chung ở ngay vị trí các liệt sĩ đã hy sinh, để tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngôi mộ chung của 13 liệt sĩ được xây dựng theo phong tục truyền thống của dân tộc; vật liệu đá được lấy từ Thanh Hóa và một số tỉnh là quê hương của các liệt sĩ.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó, toàn bộ khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết thắng cũng được thiết kế và tôn tạo lại bảo đảm yếu tố uy nghiêm và tôn kính. Hệ thống đèn chiếu sáng, các hạng mục phụ trợ và trang trí khác được chỉnh trang, sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện với cảnh quan tự nhiên và phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đặc biệt là thân nhân gia đình Liệt sĩ đã tin tưởng gửi gắm việc chăm sóc phần mộ của 13 Liệt sĩ cho tỉnh Quảng Trị; cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã góp công, góp sức cho công trình được như ngày hôm nay. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt khó của các đơn vị thi công, cán bộ của Ban quản lý vườn Quốc Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tôn tạo trong thời tiết mưa gió khắc nghiệt để hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ, thể hiện lòng thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Tỉnh Quảng Trị mong muốn và đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, quan tâm trong công tác trùng tu, tôn tạo các di tích ở địa phương nói chung, Khu di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô nói riêng để các di tích ngày càng khang trang hơn, tương xứng với tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn và sự cống hiến của các Anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng nhiều phần quà đến thân nhân 13 Liệt sĩ.

Trước đó, các đại biểu, thân nhân các Liệt sĩ, người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, phát biểu tri ân, tặng quà cho thân nhân liệt sĩ, cắt băng khánh thành và viếng công trình tôn tạo. Sau phần lễ, Ban tổ chức tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường 20 Quyết thắng.

Quốc Việt – Công Hưng