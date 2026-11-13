Khẩn trương hoàn thiện, sớm bàn giao Hệ thống thủy lợi sông Lèn

Kiểm tra tiến độ Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn tại Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an toàn vận hành công trình, tổ chức đào tạo nhân lực tiếp nhận, phấn đấu nghiệm thu, bàn giao công trình trước ngày 31/12/2026.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình hệ thống thủy lợi sông Lèn.

Sáng 13/11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi cùng các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện, kế hoạch bàn giao, đưa vào sử dụng Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” (Dự án KEXIM1) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình hệ thống thủy lợi sông Lèn.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Đại diện Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi báo cáo tại buổi làm việc.

Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn có tổng mức đầu tư gần 1.994 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM). Khởi công từ tháng 6/2021, dự án triển khai trên địa bàn các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn trước đây.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát mặn, giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước tưới cho 18.821 ha đất canh tác; cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 613.344 người dân; phục vụ nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và các khu công nghiệp. Đồng thời, công trình góp phần tiêu thoát nước cho 3.930 ha, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các hạng mục chính gồm: Cống ngăn mặn, giữ ngọt sông Lèn; cống trên kênh De; cống sông Càn và hệ thống các trạm bơm tưới, tiêu. Trong đó, công trình đầu mối sông Lèn có quy mô 3 cửa, mỗi cửa rộng 40m, kết hợp âu thuyền và cầu giao thông. Các công trình đầu mối sông Càn, kênh De cùng hệ thống trạm bơm được đầu tư đồng bộ, phục vụ điều tiết nguồn nước trong khu vực.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi, đến ngày 12/10/2026, giá trị thực hiện các hạng mục đạt hơn 1.211 tỷ đồng, bằng 99,13% giá trị hợp đồng. Trong đó, đầu mối sông Lèn đạt 98,84%; đầu mối sông Càn đạt 99,63%; đầu mối kênh De đạt 98,74%. Các trạm bơm Triết Giang, Hà Yên 1 đã hoàn thành, bàn giao; trạm bơm Hà Hải cơ bản hoàn thành, đang thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với các đầu mối sông Lèn, sông Càn và kênh De, công tác xây dựng, gia công, chế tạo, lắp đặt cơ khí cửa van, hệ thống điện trung thế, hạ thế cơ bản hoàn thành. Hiện các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống điều khiển, thiết bị cảm biến, thu thập dữ liệu; căn chỉnh, chạy thử, thực hiện thủ tục đóng điện và đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Dự kiến các công trình được nghiệm thu, bàn giao trước ngày 31/12/2026.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Kiểm tra thực tế tại các công trình đầu mối sông Càn, sông Lèn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa, nỗ lực của Ban Quản lý dự án và các nhà thầu trong quá trình triển khai, đưa công trình cơ bản hoàn thành theo tiến độ, yêu cầu kỹ thuật.

Để bảo đảm công trình vận hành an toàn, hiệu quả sau khi bàn giao, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện các công việc còn lại của hệ thống cửa van, thiết bị điều khiển, đấu nối điện và khu quản lý, điều hành, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan và thuận tiện trong quản lý, khai thác; đồng thời tổ chức vận hành thử, căn chỉnh các thông số kỹ thuật, bảo đảm toàn bộ hệ thống hoạt động đồng bộ, thông suốt.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn trả mặt bằng, bãi tập kết vật liệu và sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng trong quá trình thi công cho địa phương. Bên cạnh đó, triển khai công tác đào tạo, hướng dẫn quy trình vận hành cho lực lượng tiếp nhận từ ngày 16/11/2026, không chờ đến khi kết thúc dự án.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình hệ thống ngăn mặn, giữ ngọt sông Càn.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu trong quá trình triển khai, hoàn thiện công trình. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi cùng các đơn vị liên quan rà soát toàn diện các hạng mục, lập biên bản cụ thể về thông số kỹ thuật và những tồn tại cần khắc phục, yêu cầu nhà thầu xử lý triệt để trước khi bàn giao; đồng thời phối hợp giải quyết dứt điểm các hạng mục hoàn trả hạ tầng giao thông để địa phương tổ chức nghiệm thu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công trình không chỉ phải bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn vận hành và mỹ quan, mà quan trọng hơn là phát huy hiệu quả ngăn mặn, giữ ngọt, cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và tiêu thoát lũ. Qua đó, góp phần bảo vệ sản xuất, cải thiện đời sống Nhân dân, tạo điểm nhấn về hạ tầng thủy lợi, chủ động ứng phó với những tác động bất lợi của thời tiết và biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Lê Hợi