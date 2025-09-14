Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội vào tháng 10/2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết 278/NQ-CP ngày 13/9/2025 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025 (Phiên thứ nhất).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ nhất)

Tại Phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 09 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại: (1) Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); (2) Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); (3) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; (4) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (5) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; (6) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh, trật tự; (7) Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); (8) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, Chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật thủy sản; Luật Trồng trọt); (9) Dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 năm 2025; các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, phối hợp với các Phó Chủ tịch Quốc hội trong quá trình trình Quốc hội các dự án Luật này. Trên cơ sở xem xét hồ sơ trình của các bộ và các ý kiến phát biểu tại Phiên họp, Chính phủ thống nhất quyết nghị đối với các dự án luật nêu trên.

Hoàn thiện dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trong đó, với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng; kịp thời xây dựng dự án Luật trên cơ sở bám sát nội dung các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 191/NQ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm các yêu cầu sau:

- Tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo Luật nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan (Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm xã hội và các luật về công nghệ cao...); đồng thời đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.

- Rà soát, bổ sung các khoản thu nhập (trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả ...) vào đối tượng miễn thuế.

- Hoàn thiện quy định về biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 như Bộ Tài chính báo cáo tại Tờ trình số 570/TTr-BTC ngày 7 tháng 9 năm 2025.

- Đánh giá kỹ tác động đối với nội dung quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

- Quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.

- Tăng cường hơn nữa việc phân cấp, phân quyền; trong đó quy định Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề còn biến động để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chínhphủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2025).

Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.

Tiếp tục rà soát kỹ nội dung dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) để tránh trùng lặp, chồng chéo với các quy định tại các văn bản luật có liên quan

Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước có liên quan đến vấn đề này.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm một số yêu cầu sau:

- Tiếp tục rà soát kỹ nội dung dự thảo Luật để tránh trùng lặp, chồng chéo với các quy định tại các văn bản luật có liên quan đã được ban hành hoặc đang được xây dựng, trình Quốc hội ban hành, tập trung vào các ngành, lĩnh vực công nghệ chiến lược nhằm tạo đột phá, tạo hành lang pháp lý để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh (cả trong và ngoài nước), khuyến khích hoạt động mua bán & nhập (M&A) các công ty nước ngoài đang nắm giữ công nghệ lõi để đi tắt đón đầu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

- Cân nhắc sự cần thiết việc đưa các quy định liên quan đến “đô thị công nghệ cao” vào dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) hay pháp luật chuyên ngành có liên quan (Luật Đô thị và nông thôn); trường hợp cần thiết, cần có các quy định cụ thể để đảm bảo các chính sách ưu đãi, hỗ trợ chỉ áp dụng cho hoạt động công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và phục vụ việc phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ hoạt động công nghệ cao, bảo đảm các chính sách ưu đãi đúng đối tượng, đúng mục tiêu, thúc đẩy hiệu quả việc nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ cao, tránh lãng phí ngân sách hoặc lợi dụng chính sách ưu đãi thuế để ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

- Rà soát kỹ và hoàn thiện các quy định về Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại dự thảo Luật, bảo đảm chính sách ban hành ra có hiệu quả và khắc phục được các bất cập, tổn tại hiện có trong việc vận hành các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã hình thành thời gian vừa qua, góp phần thúc đẩy, phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

- Tiếp tục rà soát cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân triển khai áp dụng trong thực tế sau khi Luật được Quốc hội thông qua.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội xem xét,cho ý kiến và thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2025).

Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, Chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật thủy sản; Luật Trồng trọt:

Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ đối với công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành Luật; bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức, tỉnh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm một số yêu cầu sau:

Thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025) về quyền con người, quyền công dân, phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung đang là “điểm nghẽn” cần tháo gỡ có tính chất phổ quát ở tất cả các tỉnh, thành phố mà nếu được sửa đổi sẽ tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; những nội dung có cơ sở chính trị rõ ràng được nêu tại các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo chủ chốt, Thủ tướng Chính phủ; những vấn đề đang được thí điểm, thực tiễn chứng minh là đúng, những vấn đề đã chín, đã rõ mang lại hiệu quả, tích cực, bền vững, ổn định, lâu dài; không dùng việc sửa đổi, bổ sung luật để xử lý trường hợp cá biệt. Nội dung Dự án Luật phải đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ của pháp luật.

Đánh giá kỹ tác động đối với các quy định, chính sách mới, lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động trực tiếp đối với từng chính sách theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm bám sát, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường; xử lý, giải quyết các vướng mắc, bất cập đã được tổng kết thi hành 15 Luật nêu trên và các ý kiến góp ý của các cơ quan, bộ ngành, đối tượng chịu sự tác động.

Kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những khó khăn, vướng mắc của 15 Luật nêu trên; đặc biệt xây dựng Luật này phải đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và điều kiện của Việt Nam về phát triển nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật quốc tế và thực tiễn công tác nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường của một số quốc gia trên thế giới.

Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phối hợp các bộ, cơ quan liên quan rà soát kỹ nội dụng sửa đổi, bổ sung, lược bỏ bảo đảm phù hợp với quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và xác định rõ nội dung quản lý nhà nước cho các chính quyền địa phương; cải cách triệt để thủ tục hành chính; cắt giảm điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường; có cơ chế kiểm soát nhằm khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trong thực hiện, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc, bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện, khả năng chuyên môn các cơ quan, địa phương đối với công việc khó, phức tạp.

Rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp tại dự thảo Luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, tránh tạo khoảng trống pháp lý khi Luật này có hiệu lực thi hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2025.

Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo việc hoàn thiện dự án Luật này.

Theo VGP