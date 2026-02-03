Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 3/2, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 54 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong thời gian 0,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

“Nội dung này liên quan trực tiếp đến việc giải quyết chính sách cho người dân tại khu vực chịu tác động của dự án, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026; nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Chủ tịch Quốc hội, số lượng nội dung phiên họp tuy không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa tới và việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Thông tin thêm về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 2/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử. Hiện nay, 34 tỉnh, thành phố đang triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định; trong đó, việc tổ chức để người ứng cử ra mắt cử tri nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 4-8/2.

Đối với một số dự án luật, pháp lệnh dự kiến trình tại phiên họp tháng 2, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương phối hợp, hoàn thiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp thứ 55 vào tháng 3, ngay sau Tết, tuyệt đối không để dồn việc, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các dự án luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cần sớm hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 3 năm 2026, bảo đảm đúng quy định về thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thời gian qua, do yêu cầu tiến độ xây dựng và ban hành pháp luật, một số luật sau khi ban hành đã bộc lộ những điểm chưa thật sự đầy đủ, trong quá trình triển khai còn phát sinh vướng mắc. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý ngay trong các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, hạn chế tối đa các điểm nghẽn có thể gây ách tắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, tuyệt đối tránh phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể; khắc phục bằng được tình trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu”.

Mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng từng nhiệm vụ được giao; bảo đảm các chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát yêu cầu thực tiễn, cho ý kiến trọng tâm, thể hiện rõ quan điểm những nội dung đã rõ thì quyết, những nội dung chưa “chín” thì tiếp tục hoàn thiện; bảo đảm các nội dung được quyết định đúng thẩm quyền, khả thi cao và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

