<!--comp--><!--for--><!--it--><!--if-->Khai giảng lớp thuyền trưởng cho ngư dân phường Nghi Sơn<!--/if--><!--/it--><!--/for--><!--/comp-->

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Khai giảng lớp thuyền trưởng cho ngư dân phường Nghi Sơn

Hoàng Lan
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/11, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn phối hợp với UBND phường Nghi Sơn, Công ty TNHH Nhiệt điện 2 Nghi Sơn và Công ty Cổ phần Đào tạo HTC khai giảng lớp đào tạo thuyền trưởng cho ngư dân trên địa bàn phường.

Khai giảng lớp thuyền trưởng cho ngư dân phường Nghi Sơn

Ngày 12/11, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn phối hợp với UBND phường Nghi Sơn, Công ty TNHH Nhiệt điện 2 Nghi Sơn và Công ty Cổ phần Đào tạo HTC khai giảng lớp đào tạo thuyền trưởng cho ngư dân trên địa bàn phường.

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Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn trao tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân.

Dự lễ khai giảng có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công ty TNHH Nhiệt điện 2 Nghi Sơn cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn và 68 học viên.

Tham gia lớp đào tạo, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn điều khiển phương tiện, kỹ năng điều động tàu thuyền, bảo đảm an toàn hàng hải và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động trên biển.

Đồng thời, được phổ biến những quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh nội dung đào tạo chuyên môn, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn còn tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong chấp hành các quy định của pháp luật khi hoạt động khai thác hải sản trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài; tích cực phối hợp với lực lượng Biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã trao tặng 120 ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc và áo phông in logo “Tôi yêu biển đảo quê hương” cho học viên và ngư dân trên địa bàn.

Hoàng Lan

Từ khóa:

#cửa khẩu cảng Nghi Sơn #Ngư dân #bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới #IUU

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