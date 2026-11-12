Kế hoạch tái định hình thủ đô của ông Trump đối mặt thách thức pháp lý

Nhằm biến Thủ đô Washington D.C thành biểu tượng cho tầm nhìn về một “Thời đại Hoàng kim”, Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh hàng loạt dự án quy hoạch và kiến trúc quy mô lớn. Tuy nhiên, chiến dịch tái định hình thủ đô của Nhà Trắng cũng đang vấp phải làn sóng phản đối cùng hàng loạt vụ kiện tụng kéo dài.

Trong vụ việc mới nhất, gia tộc chính trị nổi tiếng Kennedy vừa chính thức nộp đơn kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch xây dựng “Cổng vòm Chiến thắng” cao 76 mét của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này đưa dự án đài tưởng niệm đầy tranh cãi của Nhà Trắng vào một cuộc chiến pháp lý mới.

Theo đơn khiếu nại, công trình kiến trúc khổng lồ tương đương một tòa nhà 25 tầng này được thiết kế đặt giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Gia tộc Kennedy cho rằng bóng đổ từ cổng vòm sẽ che khuất tầm nhìn hướng về khu mộ của cố Tổng thống JFK cùng ngọn lửa vĩnh cửu, đồng thời làm “thay đổi hoàn toàn không gian thiêng liêng” của hơn 400.000 cựu chiến binh đang yên nghỉ tại đây. Đơn kiện cũng chỉ ra rằng Cục Công viên Quốc gia và Bộ Nội vụ Mỹ đã cấp phép cho dự án mà chưa nhận được sự phê chuẩn cần thiết từ Quốc hội.

Đáng chú ý, ông Robert F. Kennedy Jr, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong chính quyền ông Trump, không tham gia vào vụ kiện này cùng các người thân.

Ngay sau động thái của gia tộc Kennedy, Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle đã lên tiếng chỉ trích việc chính trị hóa công trình. Ông Ingle tuyên bố: “Thật đáng tiếc khi một số thành viên gia đình Kennedy lại tham gia vào vụ kiện chống lại Cổng vòm chiến thắng - một dự án được thiết kế nhằm tôn vinh những người anh hùng đang yên nghỉ tại Arlington và đoàn kết quốc gia”

Nhà Trắng đồng thời khẳng định tin tưởng hệ thống tư pháp sẽ công nhận tính hợp pháp của công trình để mừng kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của nước Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố trên mạng xã hội rằng cổng vòm này được xây dựng theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng vì mục đích an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan đã ban hành lệnh tạm thời ngăn chính quyền khởi công công trình trong 14 ngày, sau khi chính quyền Washington và bang Virginia khởi kiện. Tòa án nêu quan ngại về cơ sở pháp lý của dự án cũng như những tác động có thể xảy ra đối với giao thông và hoạt động ứng phó khẩn cấp.

Cổng vòm chỉ là một trong nhiều dự án mà ông Trump đang thúc đẩy tại thủ đô Mỹ. Một trong những công trình gây chú ý nhất là phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng, dự kiến có diện tích khoảng 8.360 m2 và kinh phí ước tính 400 triệu USD. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải phản đối từ các tổ chức bảo tồn và những người cho rằng việc phá dỡ Cánh Đông vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Tranh chấp đã được đưa ra tòa án.

Trong lĩnh vực văn hóa, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy cũng vướng vào tranh cãi pháp lý liên quan đến nỗ lực đưa tên Tổng thống Donald Trump vào tên trung tâm. Vấn đề này cũng đã được đưa ra tòa án, làm dấy lên những tranh luận về thẩm quyền thay đổi tên một thiết chế văn hóa mang tính biểu tượng của nước Mỹ.

Nhật Lệ