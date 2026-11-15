Israel: Ông Netanyahu kêu gọi đàm phán thành lập chính phủ đoàn kết, ông Eisenkot bác bỏ

Ngày 14/11, Thủ tướng lâm thời Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot tham gia đàm phán thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, nhấn mạnh các lực lượng chính trị cần gác lại bất đồng để bảo đảm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông Eisenkot bác bỏ lời kêu gọi này, cho rằng đây là động thái nhằm tạo lợi thế chính trị trong bối cảnh tiến trình thành lập chính phủ mới đang được triển khai.

Theo báo Times of Israel, trong thông điệp video công bố tối 14/11, ông Netanyahu đề nghị các bên tiến hành đàm phán mà không đặt ra điều kiện tiên quyết, đồng thời tìm kiếm đồng thuận về các vấn đề an ninh và tương lai đất nước. Đáng chú ý, lần này ông không công khai yêu cầu phải tiếp tục giữ chức Thủ tướng trong chính phủ đoàn kết được đề xuất.

Ông Netanyahu cho rằng một chính phủ không có sự tham gia của các đảng do người Arab lãnh đạo là cần thiết để ứng phó với những thách thức an ninh, đặc biệt là vấn đề Iran. Ông cáo buộc Tehran đang tìm cách khôi phục chương trình vũ khí hạt nhân và cảnh báo nguy cơ đối với Israel. Ngoài ra, ông cũng đề xuất đạt thỏa thuận về nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng Do Thái giáo Chính thống cực đoan, một trong những vấn đề gây bất đồng trong đàm phán liên minh.

Đáp lại, ông Eisenkot cho biết các nhóm đàm phán của đảng Yashar và Likud đã lên lịch gặp nhau ngày 15/11, trước khi ông Netanyahu đưa ra lời kêu gọi. Ông khẳng định Likud có thể tham gia chính phủ khẩn cấp do mình lãnh đạo nếu chấp nhận các nguyên tắc đã đề ra và không liên kết với những lực lượng cực đoan. Theo một nguồn tin chưa được xác nhận do truyền thông Israel đăng tải, đảng Yashar cũng đang cân nhắc một vị trí phù hợp trong chính phủ cho ông Netanyahu, nhưng không bao gồm chức Thủ tướng.

Theo kết quả bầu cử Quốc hội ngày 27/10, khối của ông Netanyahu giành 53 ghế, liên minh 4 đảng của ông Eisenkot có 48 ghế, trong khi hai đảng do người Arab lãnh đạo nắm giữ 19 ghế. Không bên nào đạt đa số quá bán trong Quốc hội gồm 120 thành viên.

Trong diễn biến liên quan, Quốc hội Israel dự kiến bỏ phiếu bầu Chủ tịch mới ngày 17/11. Liên minh của ông Eisenkot đề cử nghị sĩ Matan Kahana thay thế ông Amir Ohana, một đồng minh của ông Netanyahu. Kết quả bỏ phiếu được xem là phép thử quan trọng đối với khả năng hợp tác giữa các đảng trong tiến trình thành lập chính phủ mới.

Lê Hà.