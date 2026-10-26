Israel hoãn các kế hoạch an ninh và quản lý Gaza đến sau bầu cử

Ngày 25/10 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định lùi thời điểm triển khai một số phương án an ninh và quản lý Dải Gaza đến sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 27/10, trong đó có việc triển khai lực lượng quốc tế và đưa ủy ban quản lý Gaza tới vùng lãnh thổ này.

Đài phát thanh và truyền hình công cộng KAN của Israel cho biết ông Netanyahu cũng chỉ đạo hoãn việc đưa khoảng 7.000 người Palestine từ Gaza sang Ai Cập để tham gia huấn luyện cảnh sát, mặc dù cơ quan an ninh nội địa Shin Bet đã hoàn tất khâu thẩm tra an ninh đối với các ứng viên.

Báo Israel Hayom đưa tin Shin Bet đã thông qua hồ sơ của khoảng 5.000-7.000 người Palestine được xem xét tham gia chương trình đào tạo. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cơ quan này chỉ giới hạn ở việc kiểm tra danh sách do Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp, không bao gồm quyết định cho phép các ứng viên xuất cảnh.

Theo các nguồn tin được báo Israel Hayom dẫn lời, việc trì hoãn những biện pháp liên quan đến tái thiết Gaza đã được giới lãnh đạo chính trị Israel chỉ đạo từng bước trong những tuần gần đây. Các nguồn tin nhận định tiến trình này có thể chịu tác động từ những tính toán chính trị trước bầu cử; tuy nhiên, đây là đánh giá của các nguồn tin, chưa phải lý do chính thức được chính phủ Israel xác nhận.

Các biện pháp bị trì hoãn còn bao gồm kế hoạch xây dựng một thành phố mới tại Rafah, triển khai lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza và đưa Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza tới thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại khu vực Bờ Tây, bắt giữ hàng chục người Palestine và khiến hơn 2.200 người phải rời bỏ nơi ở. Hoạt động quân sự diễn ra sau vụ tấn công gần thành phố Hebron khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng. Theo thông tin do quân đội Israel công bố, lực lượng này đã tiến hành hoạt động tại khoảng 400 địa điểm và bắt giữ khoảng 40 người Palestine bị cho là có liên hệ với phong trào Hamas hoặc tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Các diễn biến trên xảy ra ngay trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10. Theo giới phân tích được truyền thông quốc tế dẫn lời, vấn đề an ninh có thể tác động đến lựa chọn của cử tri và triển vọng chính trị của Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, kết quả bầu cử và khả năng hình thành liên minh cầm quyền mới vẫn chưa được xác định.

Lê Hà.