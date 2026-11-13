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Iran tuyên bố tấn công mục tiêu radar của Mỹ tại Bahrain

Thanh Vân
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(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào tháp viễn thông ở miền Nam Iran, trong bối cảnh Tehran khẳng định không muốn tiếp tục xung đột với Washington nhưng sẵn sàng duy trì năng lực răn đe.

Iran tuyên bố tấn công mục tiêu radar của Mỹ tại Bahrain

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào tháp viễn thông ở miền Nam Iran, trong bối cảnh Tehran khẳng định không muốn tiếp tục xung đột với Washington nhưng sẵn sàng duy trì năng lực răn đe.

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Iran tuyên bố tấn công mục tiêu radar của Mỹ tại Bahrain

Theo hãng thông tấn Tasnim ngày 12/11, IRGC cho biết vụ tấn công nhằm vào hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain là “lời cảnh báo nghiêm khắc” đối với những hành động mà lực lượng này mô tả là khiêu khích trên không và buôn lậu dầu mỏ tại eo biển Hormuz. Tuyên bố nhấn mạnh Lực lượng Không gian vũ trụ của IRGC sẵn sàng đáp trả không giới hạn nếu các hành động trên tiếp diễn. Trong khi đó, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin từ IRGC cho biết lực lượng này đã nhắm mục tiêu và phá hủy cơ sở radar nói trên.

Bahrain là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, chịu trách nhiệm chỉ huy các hoạt động hải quân của Washington tại Trung Đông. Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Mỹ ở thủ đô Manama từng bị tấn công trong những giờ đầu tiên của cuộc xung đột bùng phát ngày 28/2. Hình ảnh vệ tinh do Al Jazeera phân tích cho thấy một số vòm radar tại căn cứ bị đánh trúng, cùng nhiều công trình bị hư hại.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 9 Iran tuyên bố tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh truyền thông Israel đưa tin nội các an ninh nước này đã chỉ thị quân đội tăng cường chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Hãng tin Al Jazeera ngày 12/11 đăng tải bài phỏng vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm Trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Tehran không mong muốn tiếp tục xung đột với Mỹ và cho rằng cơ hội thúc đẩy đàm phán hòa bình hiện phụ thuộc vào Washington. Ông nhấn mạnh Iran quyết tâm vượt qua tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình” thông qua đàm phán hoặc xây dựng năng lực răn đe bền vững. Tuy nhiên, ông Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái như trước khi xung đột nổ ra. Theo ông, tương lai của tuyến hàng hải chiến lược này sẽ được quyết định trên cơ sở khuôn khổ 7 điểm do Tehran đề xuất.

Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng nước này vẫn đang thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran.

Thanh Vân

Từ khóa:

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