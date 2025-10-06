[Interactive] Dự báo mưa lớn ở Thanh Hóa

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Diễn biến thời tiết trong 24h qua

Đêm 5/10 và sáng sớm 6/10 ở khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa rào và dông rải rác; với lượng mưa đo được tại các trạm KTTV cơ bản tính từ 19h00“ngày 05/10 đến 07h00” ngày 06/10 phổ biến dưới 20mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Do ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11, do vậy từ sáng ngày 6/10 đến hết đêm 7/10 ở khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (mưa to tập trung trong ngày và đêm 6/10). Tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo:

Từ sáng 08/10, khu vực Thanh Hoá mưa suy giảm dần. Có mưa rào và dông vài nơi

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1

Dự báo tác động của mưa lớn:

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc.

Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng.

Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

VH