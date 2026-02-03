Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt kết quả toàn diện, thiết thực. Các cấp công đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, qua đó khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phường Đông Quang.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người sử dụng lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Công đoàn chủ động tham gia xây dựng thang, bảng lương; triển khai trả lương theo quy định mới; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có chất lượng, từng bước nâng cao các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; đồng thời đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca cho công nhân.

Trong năm 2025, toàn tỉnh có 2.893 công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và 778 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước tham gia ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở; 306 doanh nghiệp đủ điều kiện được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; 57 doanh nghiệp đã đề xuất, thương lượng và điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên trên 18.000 đồng/người/bữa. Việc tăng cường đối thoại tại doanh nghiệp, thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác chăm lo của Công đoàn Thanh Hóa là chương trình hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn Quỹ hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ, trong năm 2025 Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 139 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí 5,476 tỷ đồng, giúp nhiều gia đình công nhân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Đến thăm gia đình chị Trịnh Thị Huấn, đoàn viên công đoàn Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta trong những ngày chị và gia đình đang hoàn tất những công việc cuối cùng để chuyển về ngôi nhà mới, nhận rõ niềm vui trên gương mặt người phụ nữ từng có nhiều năm chịu đựng bệnh tật và khó khăn. Chị Huấn chia sẻ: “Tôi bị ung thư vú, thường xuyên phải điều trị hóa chất; chồng sức khỏe yếu, việc làm không ổn định, hai con còn nhỏ. Nhiều năm qua, cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, xuống cấp. Nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa với số tiền 50 triệu đồng, cùng sự chung tay của đồng nghiệp, người thân, gia đình tôi đã có ngôi nhà khang trang, kiên cố. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để tôi yên tâm lao động, chăm lo cho gia đình”.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ tiếp tục được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng. Trong năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 525.293 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí 292,172 tỷ đồng. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên được đẩy mạnh với việc ký kết thỏa thuận hợp tác với 38 đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ ưu đãi; qua đó, có 45.845 lượt đoàn viên, NLĐ được hưởng lợi với tổng giá trị hơn 8,03 tỷ đồng. Đặc biệt, chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Trong năm có 18 công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho hơn 14.279 đoàn viên. Tổng kinh phí tăng thêm so với bữa ăn hằng ngày đạt trên 926 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ cấp tỉnh là 226,2 triệu đồng. Những bữa cơm ấm áp, nghĩa tình đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn Trịnh Thị Hoa cho biết: "Với phương châm “Hướng về cơ sở, lấy quyền lợi NLĐ làm trọng tâm”, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Thời gian tới, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác định chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ xuyên suốt; tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".

Bài và ảnh: Thanh Huê