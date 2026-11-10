Hơn 64ha cây trồng của xã Tây Đô bị ảnh hưởng do mưa lớn

Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, trên địa bàn xã Tây Đô có 64,2ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có một số diện tích cây trồng vụ Đông mới trồng bị ngập, nguy cơ mất trắng.

Mưa to kèm gió lớn đã làm nhiều diện tích ngô của xã Tây Đô bị đổ, gãy.

Mưa lớn trong những ngày qua đã làm 56,5ha ngô trên địa bàn xã bị đổ, gãy; 3,7ha ớt, 3,5ha rau bị ngập, có khả năng mất trắng.

Xã Tây Đô đang triển khai phương án tiêu úng, đề nghị các trạm tiêu úng Cầu Mư, Cổ Tế chủ động huy động tối đa công suất các trạm bơm, cống tiêu khi đủ điều kiện vận hành để tiêu úng, tiêu tháo nước đệm, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo các lực lượng liên quan và các HTX dịch vụ nông nghiệp thường xuyên kiểm tra, tuần tra các trục tiêu, kênh tiêu, cống tiêu; kịp thời thanh thải vật cản, khơi thông dòng chảy, không để ách tắc ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

Rau màu vụ Đông bị ngập có nguy cơ mất trắng.

Đối với diện tích cây trồng vụ Đông bị thiệt hại, xã hướng dẫn nông dân ngay sau khi nước rút, điều kiện sản xuất đảm bảo sẽ trồng các cây rau màu ngắn ngày và cây trồng còn trong khung lịch thời vụ.

Đình Hà