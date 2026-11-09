Hơn 230 ha cây trồng vụ đông bị ngập úng

Từ đêm 8 đến ngày 9/11, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến hơn 230 ha rau màu vụ đông và các loại cây trồng khác bị ngập úng.

Diện tích cây trồng vụ đông của xã Hoằng Lộc bị ngập lụt.

Theo thống kê của Văn phòng chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, diện tích cây trồng bị ngập tập trung tại một số địa phương, gồm: xã Trường Văn 45 ha; xã Thăng Bình 15 ha; xã Trung Chính 75 ha; xã Mậu Lâm 36 ha; xã Nông Cống 13 ha; xã Như Xuân 4 ha; xã Yên Thọ 8,5 ha và xã Thanh Kỳ 33,5 ha.

Diện tích ớt vụ đông bị ảnh hưởng của mưa lớn.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng ngập úng, ngành nông nghiệp đã phối hợp với chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện triển khai các biện pháp tiêu úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với cây trồng.

Các địa phương tập trung kiểm tra đồng ruộng, rà soát diện tích bị ảnh hưởng, chủ động khơi thông dòng chảy, vận hành hệ thống tiêu thoát nước và hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp chăm sóc, phục hồi cây trồng sau ngập.

Các địa phương huy động máy bơm mini, phương tiện tại chỗ và nhân lực hỗ trợ người dân bơm tiêu nước tiêu úng cho cây trồng.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 4 trạm bơm với 12 máy bơm và 44 cống tiêu để tập trung tiêu thoát nước tại những khu vực bị ngập. Cùng với đó, các địa phương huy động máy bơm mini, phương tiện tại chỗ và nhân lực hỗ trợ người dân bơm tiêu nước, ưu tiên những vùng trũng thấp, diện tích rau màu có nguy cơ thiệt hại cao.

Các đơn vị chức năng và địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình ngập úng trên đồng ruộng để kịp thời triển khai phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại, bảo vệ diện tích cây trồng vụ đông, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp.

Hải Đăng