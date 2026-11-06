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Hơn 100 VĐV tham dự Hội thi thể thao cho người mù lần thứ II, năm 2026

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/11, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Người mù tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi thể thao cho người mù lần thứ II, năm 2026.

Hơn 100 VĐV tham dự Hội thi thể thao cho người mù lần thứ II, năm 2026

Ngày 6/11, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Người mù tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi thể thao cho người mù lần thứ II, năm 2026.

Hơn 100 VĐV tham dự Hội thi thể thao cho người mù lần thứ II, năm 2026

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Người mù tỉnh Thanh Hoá trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội thi.

Tham dự hội thi có hơn 100 vận động viên (VĐV) là cán bộ, hội viên hội người mù của các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 3 môn gồm đẩy gậy, nhảy bao bố và kéo co.

Hơn 100 VĐV tham dự Hội thi thể thao cho người mù lần thứ II, năm 2026

Các VĐV tranh tài ở môn nhảy bao bố.

Hội thi hướng tới phát triển phong trào thể dục - thể thao trong toàn Hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết; đồng thời giúp cho cán bộ, hội viên có sức khỏe tốt, từ đó tham gia học tập, công tác, lao động đạt hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng hình ảnh người khiếm thị năng động, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Hơn 100 VĐV tham dự Hội thi thể thao cho người mù lần thứ II, năm 2026

Môn đẩy gậy thu hút sự theo dõi và cổ vũ của đông đảo khán giả.

Hơn 100 VĐV tham dự Hội thi thể thao cho người mù lần thứ II, năm 2026

Sôi động và hấp dẫn nhất vẫn là các cuộc so tài ở môn kéo co.

Trong các phần thi, Ban Tổ chức đều bố trí các tình nguyện viên hỗ trợ các VĐV, qua đó tạo nên sự gắn kết, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

Hơn 100 VĐV tham dự Hội thi thể thao cho người mù lần thứ II, năm 2026

Ban Tổ chức trao huy chương và phần thưởng cho các VĐV giành thành tích cao ở các nội dung thi đấu.

Thông qua hội thi, các VĐV xuất sắc sẽ được tuyển chọn để tham gia thi đấu tại hội thi thể thao người mù toàn quốc sắp tới.

Duy Tính

Từ khóa:

#Thể thao #Người mù #Hội thi #Sở Văn hóa #Tổ chức thành công #tỉnh #Huấn luyện #Hòa nhập cộng đồng #Trung tâm #Thanh hóa

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