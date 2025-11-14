Hôm nay, Quốc hội biểu quyết phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, chiều nay, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy phát biểu.

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 14/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình . Các đại biểu sẽ xem video clip về Dự án này .

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ 30 , Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

Sau phần biểu quyết, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 15 giờ 50, Quốc hội họp riêng.

Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại . Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh về phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước .

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước. Bộ trưởng Bộ ngoại giao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo TTXVN