Hội nhập quốc tế tạo thế và lực mới cho đất nước

Xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái mạnh mẽ trong hội nhập quốc tế từ “mở rộng quan hệ” sang “nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu”, từ “tham gia” sang “dẫn dắt, định hình” với tinh thần chủ động, tích cực, đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành một trụ cột trong phát triển đất nước là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị về công tác đối ngoại diễn ra sáng 14/1.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VGP.

Sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế chủ trì hai hội nghị: Hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai các cam kết, thỏa thuận trong hoạt động đối ngoại cấp cao nhiệm kỳ 2021-2025.

Các hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự các hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế đã rà soát, kiểm điểm toàn diện tình hình thực hiện công tác hội nhập trong năm qua, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam - một nền kinh tế có độ mở cao đã và đang chịu tác động trực tiếp trên nhiều mặt.

Trước tình hình đó, việc ban hành Nghị quyết 59 được đánh giá là bước đi chiến lược, xác định hội nhập quốc tế trở thành một trụ cột quan trọng trong tổng thể các nghị quyết phát triển đất nước thời kỳ mới.

Chính phủ đã khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng Chương trình hành động gồm 22 chỉ tiêu, 117 nhiệm vụ, bao trùm cả 3 trụ cột hội nhập: chính trị - quốc phòng - an ninh; kinh tế; văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo. Các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai, gắn hội nhập với nhu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, cơ chế chỉ đạo được kiện toàn thông qua Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế; thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật là Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Theo Bộ Ngoại giao, hội nhập quốc tế đã tạo chuyển biến sâu sắc trong tư duy, nhận thức của cả hệ thống chính trị; góp phần hoàn thiện thể chế quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh, củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và tạo động lực quan trọng cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. (Ảnh chụp màn hình).

Về công tác ký kết và triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế, trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam và các đối tác đã ký 927 cam kết và thỏa thuận, trong đó gần 350 thỏa thuận được ký trong năm 2025, gia tăng mạnh mẽ so với giai đoạn trước.

Đến nay, nước ta thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, nâng cấp quan hệ với 24 nước và có 42 đối tác từ mức Đối tác toàn diện trở lên. Việt Nam lần đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hầu hết các thành viên G20.

Nội dung các cam kết, thỏa thuận ngày càng bám sát các ưu tiên chiến lược quốc gia, như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong giai đoạn này, Việt Nam ký thêm 2 hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng với UAE và Israel, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt kỷ lục, khoảng 930 tỷ USD.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế về tư duy, nhận thức, thể chế chính sách và nguồn lực tổ chức triển khai.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các địa phương và đối tác nước ngoài; ký kết 38 thỏa thuận quốc tế với nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thu hút đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo, viện trợ và hợp tác cấp địa phương. Hoạt động đối ngoại góp phần trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2025, Thanh Hóa thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 437 triệu USD; xuất khẩu đạt 7,3 tỷ USD; du lịch phục hồi mạnh mẽ với hơn 16,2 triệu lượt khách...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là giữ vững chủ động chiến lược trong quan hệ quốc tế và nâng tầm hội nhập quốc tế trở thành một trụ cột phát triển của đất nước. Đây không chỉ là mở rộng quan hệ mà phải chuyển từ “tham gia” đơn thuần sang “dẫn dắt, định hình”, từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, chiều sâu hội nhập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, coi hội nhập quốc tế là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, với người dân và doanh nghiệp là trung tâm, động lực thực hiện. Hội nhập phải gắn chặt với mục tiêu nâng cao tiềm lực, cơ đồ, vị thế, uy tín quốc gia, đồng thời cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường hội nhập kinh tế phục vụ phát triển các ngành chiến lược; đẩy mạnh hội nhập về chính trị - an ninh, quốc phòng; làm mới và thúc đẩy hội nhập khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mở rộng hội nhập trong giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.

Thủ tướng cũng chỉ rõ cần thúc đẩy ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Quốc gia để điều phối liên ngành, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”, coi hội nhập quốc tế là công cụ quan trọng để hóa giải thách thức, nắm bắt cơ hội, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Minh Hằng