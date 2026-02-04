Hotline: 0822.173.636   |

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND

Hoàng Yến
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nông Cống phối hợp với UBND xã Nông Cống tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với 5 đồng chí là công dân thôn Bắc Giang, xã Nông Cống, gồm: Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Hồng Điệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Chính; Lê Thanh Tùng, Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã Nông Cống; Nguyễn Xuân Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Thắng Lợi; Hồ Thị Hằng, nhân viên Y tế Bệnh viện Đa khoa Nông Cống.

Tại hội nghị, sau khi đại diện Ban tổ chức thông qua tiểu sử tóm tắt của các đồng chí được lấy ý kiến, cử tri thôn Bắc Giang đã tham gia nhận xét một cách dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Các ý kiến đều đánh giá các đồng chí ứng cử có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm trong công tác, mối quan hệ gắn bó với Nhân dân nơi cư trú.

Cử tri cũng mong muốn các đồng chí nếu được bầu làm đại biểu HĐND sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của HĐND; tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, công khai, nghiêm túc; các ý kiến nhận xét và kết quả biểu quyết tín nhiệm của cử tri được tổng hợp đầy đủ, đúng quy trình, đúng quy định, làm cơ sở cho các bước hiệp thương tiếp theo trong công tác bầu cử.

Hoàng Yến

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

