Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Sáng 14/1, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa hiện có 2.001 hội viên. Năm 2025, mặc dù có sự xáo trộn về tổ chức, nhân sự chủ chốt của hội cấp tỉnh, nhưng các cấp Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Hội Luật gia Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp và tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện khối lượng công việc lớn, tương đối toàn diện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Nổi bật, quán triệt nội dung Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Trung ương và địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai việc tham gia ý kiến vào các văn bản pháp luật. Các ý kiến tham gia đều bảo đảm về thời gian, chất lượng; nhiều ý kiến được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, tiếp thu nghiên cứu.

Trong năm qua, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã tổ chức 78 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở được đẩy mạnh bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Đồng chí Trần Thế Kính, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 phát biểu tại hội nghị.

Với những kết quả đạt được, năm 2025 Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích đóng góp vào hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XV; được Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Năm 2026, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Hội, đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị đã công bố các quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh.

Đồng chí Trần Thế Kính, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; 3 tập thể, 14 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2025.

Việt Hương