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Hội Doanh nhân trẻ trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14/11, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn tộc, xã Giao An phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức trao kinh phí xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hội Doanh nhân trẻ trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 14/11, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn tộc, xã Giao An phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức trao kinh phí xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hội Doanh nhân trẻ trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Lang Văn Dần.

Gia đình anh Lang Văn Dần, người dân tộc Thái, thuộc diện hộ nghèo của thôn Chiềng Poọng, xã Giao an. Vợ chồng anh Dần đang nuôi 2 con nhỏ, sức khỏe yếu, làm lao động tự do, thu nhập không ổn định. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn tranh xuống cấp, dột nát, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Để hỗ trợ gia đình anh Dần an cư, ổn định cuộc sống, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Trước đó, hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa cùng các doanh nghiệp hội viên đã đóng góp 300 triệu đồng.

Với những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa cũng đã được tỉnh biểu dương, tôn vinh tại Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026”.

Hội Doanh nhân trẻ trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa khảo sát thực tế tại gia đình anh Lang Văn Dần ở thôn Chiềng Poọng, xã Giao An.

Việc khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp gia đình anh Dần có nơi ở kiên cố, an toàn hơn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong chăm lo cho hộ nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Khánh Phương

Từ khóa:

#Doanh nhân #Xã Giao An #Hộ nghèo #MTTQ #Kinh phí #Thanh hóa #Ngày hội đại đoàn kết #Gia đình #xây dựng #Hoàn cảnh khó khăn

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