Hội diễn các CLB Vovinam tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào mùng 4 Tết

Vào ngày 20/2 (Mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026) tại quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) sẽ diễn ra Hội diễn các câu lạc bộ (CLB) Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI.

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 5/2, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Ban Tổ chức Hội diễn các CLB Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI “Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ” năm 2026 đã tổ chức hội nghị triển khai thống nhất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, thi diễn và các hoạt động trong khuôn khổ hội diễn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội diễn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa và UBND phường Hạc Thành phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện văn hóa, thể thao truyền thống được tổ chức vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán hằng năm nhằm tôn vinh giá trị, vẻ đẹp của bộ môn Vovinam; bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá tri ̣tinh hoa môn võ cổ truyền của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Qua đó đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Hài phát biểu ý kiến.

Dự kiến tham gia Hội diễn có gần 200 VĐV, HLV thuộc 13 CLB Vovinam đến từ các địa phương trong tỉnh.

Các VĐV thi đấu các nội dung theo lứa tuổi. Lứa tuổi 7-11 thi đấu nội dung: Thập tự quyền cá nhân nam, thập tự quyền cá nhân nữ, long hổ quyền đồng đội nam và thập tự quyền đồng đội nữ. Lứa tuổi 12-15 gồm: Tứ trụ quyền nam, long hổ quyền nữ, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nam, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, song luyện 1. Từ 16 tuổi trở lên tham gia 6 bộ giải: Ngũ môn quyền nam, tứ tượng côn pháp nam, long hổ quyền nữ, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, tự vệ nữ (1 nữ, 1 nam), đòn chân tấn công (4 nam). Bên cạnh đó còn có nội dung múa lân (theo đội 7 VĐV) và võ nhạc (gồm 10 VĐV nam, nữ).

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức Hội diễn.

Ban tổ chức sẽ trao tặng giấy chứng nhận thành tích, huy chương và tiền thưởng cho các VĐV đạt giải nhất, nhì, ba từng nội dung; riêng nội dung múa Lân và võ nhạc trao đồng hạng ba sẽ trao Cúp cho các đoàn đạt nhất, nhì và ba toàn đoàn.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Trịnh Đình Long đóng góp ý kiến.

Tại hội nghị, các thành viên Ban tổ chức đã thảo luận, đóng góp ý kiến, xây dựng nội dung kế hoạch chi tiết, kịch bản tổ chức, quán triệt các nội dung tổ chức hội diễn. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban chuyên môn và từng thành viên Ban tổ chức nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất, đảm bảo hội diễn ra trang trọng, an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

Anh Tuân