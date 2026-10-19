Hoằng Sơn đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, hiệu quả

Thực hiện nghị quyết của HĐND xã Hoằng Sơn về phát triển giao thông nông thôn, tháng 9/2026, chi bộ thôn Trung Xuân đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vận động Nhân dân hiến đất mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 10 vào làng Trung Xuân”. Chuyên đề tập trung bàn giải pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc mở rộng đường, từ đó phát huy tinh thần tự nguyện đóng góp vì lợi ích chung.

Hộ gia đình đảng viên Lê Tiến Giòng, thôn Trung Xuân tự nguyện phá dỡ cổng, tường rào kiên cố, hiến đất mở rộng đường.

Bà Nguyễn Thị Phương, Bí thư Chi bộ thôn Trung Xuân cho biết: “Đây là tuyến đường có ý nghĩa đối với việc đi lại, kết nối khu dân cư và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân. Để biến chủ trương thành hành động thực tiễn là cả một quá trình tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Với sự vào cuộc của chi bộ và tinh thần hưởng ứng của người dân, 32 hộ dân thôn Thanh Xuân đã tự nguyện hiến gần 2.000m2 đất nông nghiệp, đất ở; đồng thời phá dỡ 240m tường rào và cổng chính để phục vụ việc mở rộng lòng đường từ Quốc lộ 10 vào làng Trung Xuân".

Sau khi các hộ dân hiến đất và phá dỡ công trình, một vấn đề thiết thực đặt ra là việc xây dựng lại tường rào, khôi phục cảnh quan và bảo đảm sự ổn định cho các gia đình đã đóng góp đất đai, tài sản để mở đường. Trước thực tế đó, Chi bộ thôn Trung Xuân đang tiếp tục vận động con em xa quê, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp kinh phí để xây dựng lại tường rào cho những hộ dân đã tự nguyện hiến đất. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của cộng đồng đối với những gia đình đã đóng góp vì lợi ích chung. “Việc vận động nguồn lực không chỉ nhằm hỗ trợ các hộ dân khắc phục phần công trình đã tháo dỡ mà còn góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Những người con quê hương dù sinh sống, làm việc ở xa vẫn có thể đóng góp công sức, vật chất để chung tay xây dựng quê nhà ngày càng khang trang”, bà Phương cho biết thêm.

Để sinh hoạt chuyên đề thực sự phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã Hoằng Sơn đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ. Trong đó, chỉ đạo cấp ủy và bí thư chi bộ cần chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, loại hình chi bộ và nhiệm vụ được giao. Các chuyên đề phải tránh tình trạng chung chung, nặng về phổ biến văn bản mà phải hướng đến những vấn đề cụ thể như: vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển các mô hình kinh tế có lợi thế tại địa phương, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, cải cách hành chính và chuyển đổi số... Trước mỗi buổi sinh hoạt, các cấp ủy viên được phân công phải chuẩn bị kỹ nội dung, xác định rõ mục đích, yêu cầu và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận. Trong quá trình sinh hoạt, người chủ trì phải phát huy dân chủ, khuyến khích đảng viên thẳng thắn đóng góp ý kiến, phân tích những mặt làm được, những hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, chi bộ thống nhất xác định rõ việc gì phải làm, ai chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành và kết quả cần đạt được. Từ nghị quyết và kết luận của chi bộ, từng đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng cùng tham gia.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng tăng cường tổ chức tập huấn hướng dẫn các kỹ năng xây dựng chuyên đề cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên. Đồng thời, kiểm tra và phân công cấp ủy viên theo dõi, dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc để kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Qua đó, những cách làm phù hợp, những chuyên đề có nội dung thiết thực có thể được đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt còn phải dựa trên những tiêu chí cụ thể, từ khâu chuẩn bị, tỷ lệ tham gia, chất lượng thảo luận đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sau sinh hoạt. Cách làm này góp phần nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời hạn chế tình trạng ban hành kết luận nhưng chậm triển khai trong thực tế.

Ông Lê Nguyên Lượng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hoằng Sơn cho biết: “Thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trên địa bàn được nâng lên, thể hiện qua việc những nội dung thảo luận tại các buổi sinh hoạt được chuyển hóa thành hành động cụ thể, những vấn đề ở cơ sở từng bước được giải quyết. Các bí thư chi bộ đã chủ động chuẩn bị nội dung, điều hành thảo luận khoa học, gợi mở những vấn đề cần tập trung giải quyết và kết luận rõ ràng. Các đảng viên đã tích cực nghiên cứu tài liệu, liên hệ nội dung chuyên đề với nhiệm vụ được giao và mạnh dạn đề xuất giải pháp thực hiện”.

Bài và ảnh: Minh Khanh