Hoằng Quỳ đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Sáng 22/2, xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hoá) tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024.

Bí thư Huyện uỷ Hoằng Hoá Lê Xuân Thu trao Quyết định công nhận xã Hoằng Quỳ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cùng số tiền thưởng 1 tỷ đồng của UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Quỳ.

Hoằng Quỳ là xã nằm ven Quốc lộ 1A, có tuyến đường sắt Bắc-Nam chạy qua, cách trung tâm huyện Hoằng Hoá khoảng 7km về phía Tây Nam. Đây là địa phương có nguồn lực đất đai, nhân lực dồi dào, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại và vận tải.

Năm 2023, xã Hoằng Quỳ được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tiếp tục phát huy kết quả phong trào xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Quỳ đã đoàn kết, đồng lòng, “dồn lực” thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Địa phương đã làm tốt công tác xã hội hóa, tranh thủ huy động được các nguồn lực tổng hợp từ cả bên trong và bên ngoài để đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được các chi bộ, các đoàn thể chính trị, các thôn, thực hiện có hiệu quả. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Hoằng Quỳ đạt trên 118,870 tỷ đồng, trong đó nguồn lực đầu tư từ Nhân dân trên 79,132 tỷ đồng, chiếm 66,57%. Nhiều tổ chức, gia đình ủng hộ nguồn lực lớn cho xây dựng NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá Nguyễn Thị Thu Hà trao thưởng 300 triệu đồng cho xã NTM kiểu mẫu Hoằng Quỳ.

Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, người dân chủ động chuyển đổi ngành nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường; đời sống vật chất của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của xã Hoằng Quỳ là 74,03 triệu đồng/người.

Diện mạo nông thôn của Hoằng Quỳ ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại và thân thiện. Giáo dục, y tế, văn hoá được phát triển theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã Hoằng Quỳ đã có 6/7 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; có 1 thôn thông minh (thôn Trọng Hậu); có 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn mức độ I, đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc đã đưa Hoằng Quỳ trở thành 1 trong 6 xã đầu tiên của huyện Hoằng Hoá được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Bí thư Huyện uỷ Hoằng Hoá Lê Xuân Thu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hoá, nhấn mạnh: Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài, là quá trình thường xuyên và liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Việc củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển NTM phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể để kiến tạo, xây đắp lâu dài. Vì vậy, những thành quả đạt được hôm nay mới chỉ là bước đầu, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, cần phải có những đột phá và bước tiến vững chắc, mạnh mẽ hơn nữa để xã Hoằng Quỳ phát triển theo hướng đô thị trong thời gian tới.

Bí thư Huyện uỷ Hoằng Hoá đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Quỳ phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tiếp tục xây dựng NTM theo hướng vừa đô thị hóa, vừa bảo vệ kiến trúc cảnh quan làng quê; quy hoạch và tiếp tục phát động phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông với tầm nhìn xa hơn theo chiều hướng phát triển đô thị. Quan tâm giúp đỡ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã. Tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn xã, nhất là công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phú Quý để kiến thiết hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư, góp phần xây dựng quê hương Hoằng Hóa nói chung, quê hương Hoằng Quỳ nói riêng ngày càng phát triển.

Bí thư Đảng uỷ xã Hoằng Quỳ Đoàn Văn Cảnh phát động phong trào thi đua tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Hoằng Hoá Lê Xuân Thu đã trao Quyết định công nhận xã Hoằng Quỳ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cùng số tiền thưởng 1 tỷ đồng của UBND tỉnh trao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa trao thưởng 300 triệu đồng cho xã NTM kiểu mẫu Hoằng Quỳ.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Quỳ đón nhận nhiều phần quà ý nghĩa từ các tổ chức, cá nhân, Nhân dân, con em xa quê chúc mừng sự đổi thay, phát triển của quê hương.

Việt Hương