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Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tịch thu phương tiện của nam thanh niên đi xe máy bốc đầu

Khánh Huyền - Trần Thọ (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành xác minh, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và hoàn thiện hồ sơ đề nghị tịch thu phương tiện của một nam thanh niên do vi phạm các quy định về trật tự giao thông, điều khiển xe bằng một bánh.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tịch thu phương tiện của nam thanh niên đi xe máy bốc đầu

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành xác minh, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và hoàn thiện hồ sơ đề nghị tịch thu phương tiện của một nam thanh niên do vi phạm các quy định về trật tự giao thông, điều khiển xe bằng một bánh.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tiếp nhận thông tin phản ánh trên không gian mạng, vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 10/11 tại đường Duyên Hải ven biển phường Nam Sầm Sơn có hai nam thanh niên đi mô tô nhưng không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm và quá trình điều khiển phương tiện còn bốc đầu xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

VIDEO: Nam thanh niên bốc đầu xe

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Sầm Sơn nhanh chóng rà soát, xác minh hai nam thanh niên có hành vi vi phạm là B.A.T (sinh năm 2007), là người điều khiển phương tiện và C.N.A (sinh năm 2009) - người ngồi trên xe. Cả hai đều trú tại phường Sầm Sơn.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tịch thu phương tiện của nam thanh niên đi xe máy bốc đầu

Lực lượng chức năng làm việc, xác minh người vi phạm, người giao phương tiện vi phạm theo quy định của Luật trật tự, ATGT (Ảnh do Phòng CSGT, Công an tỉnh cung cấp).

Trên cơ sở chứng cứ, hình ảnh vi phạm được ghi lại, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai nam thanh niên với các lỗi: người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không gắn biển số, điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; người ngồi trên xe không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt chủ phương tiện là B.V.H, sinh năm 1985, trú tại phường Sầm Sơn do đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu phương tiện xe mô tô vi phạm theo quy định.

Khánh Huyền - Trần Thọ (CTV)

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