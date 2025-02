Hỗ trợ vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội LHPN trong tỉnh. Nhiều năm qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện nhiều giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Chị Doãn Thị Hiền, chi hội phụ nữ phố Dinh Xá, phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) được vay vốn mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Nhận thấy điều kiện thuận lợi là diện tích đất đồi rộng, thị trường tiêu thụ ổn định, chị Trần Thị Vinh, thôn 12, xã Xuân Bình (Như Xuân) đã mạnh dạn đề xuất với chi hội phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất. Năm 2023, Hội LHPN xã đã hướng dẫn gia đình chị Vinh hoàn tất thủ tục và được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình chăn nuôi lợn, dê, gà, trồng cây thanh long. Gỡ được “nút thắt” về vốn, gia đình chị Vinh chăm sóc tốt cây trồng, vật nuôi nên hơn 3 tháng đã có sản phẩm bán, tăng thu nhập. Chị Vinh chia sẻ: “Được Hội LHPN xã tin tưởng tín chấp, tôi có nơi để vay, từ đó yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, nhờ đó cuộc sống gia đình đã ổn định”.

Chị Doãn Thị Hiền, tổ dân phố Dinh Xá, phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) nhiều năm làm công nhân may cho một công ty. Đến năm 2022, chị quyết định nghỉ làm và về nhà tự nhận hàng may gia công. Vì có kinh nghiệm làm nghề này nên từng mẫu mã, đường kim, mũi chỉ luôn được đối tác tin tưởng, nhưng khó khăn nhất là thiếu vốn đầu tư. Được Hội LHPN phường động viên và hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng, chị Hiền mua thêm máy khâu và thuê nhân công về may gia công. Chị trực tiếp giám sát và nhập sản phẩm. Thời gian đầu chỉ vài lao động nữ trong thôn, đến nay đã có 10 lao động làm việc thường xuyên với thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Chị Hà Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN phường Thiệu Khánh, cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN phường đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ, giúp hội viên phát triển kinh tế về vốn, ngày công lao động, giống cây, con, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật... Đối với những hội viên cần số vốn lớn hơn, hội phụ nữ sẽ dựa vào điều kiện thực tế để tín chấp thêm nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo đòn bẩy giúp các chị vươn lên phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững.

Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều hộ phụ nữ nghèo được hỗ trợ để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Điều đó đã khẳng định tính chủ động, tích cực vào cuộc của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh và nghị lực, quyết tâm của bản thân hội viên, phụ nữ. Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, năm 2024, Hội LHPN tỉnh tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức tài chính vi mô, Quỹ TYM với tổng dư nợ trên 13 tỷ đồng, cho 198.148 phụ nữ vay phát triển sản xuất; phối hợp chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho gần 40.000 hội viên; đào tạo nghề cho hơn 6.600 hội viên; gần 5.000 hội viên được giới thiệu việc làm...

Việc đa dạng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đa ngành nghề còn được các cấp hội lồng ghép với thực hiện các đề án, như: “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ”, tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn về “Kết nối cung cầu, nâng tầm nông sản”; “Kết nối doanh nghiệp và các HTX do nữ làm chủ”... để tăng thêm nguồn vốn hỗ trợ, tiếp cận thị trường và kiến thức cho chị em phát triển bền vững hơn. Thông qua nhiều hình thức hỗ trợ giúp đỡ hội viên, phụ nữ, năm 2024, các cấp hội trong tỉnh đã giúp hơn 16.200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng nhiều hình thức, trị giá trên 14 tỷ đồng; trao 215 con bò/trâu sinh sản theo mô hình “Ngân hàng bò/trâu” giúp hội viên, phụ nữ có điều kiện sản xuất; giúp hơn 2.800 phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, ngay từ đầu năm 2025, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tiếp tục rà soát, nắm chắc danh sách các hộ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có nhu cầu vay vốn mở rộng quy mô sản xuất... để có kế hoạch giúp đỡ kịp thời. Khuyến khích các cấp hội tích cực khai thác các nguồn vốn vay, đặc biệt phải duy trì được nguồn vốn nội lực và mở rộng thêm các mô hình. Bên cạnh đó, hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức các hoạt động dạy nghề để chị em có điều kiện lao động phát triển kinh tế.

Bài và ảnh: Lê Hà