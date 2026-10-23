HLV Thanh Hóa tiếc đứt ruột vì VAR không cho hưởng phạt đền; Thượng tầng Man Utd bối rối chọn người thay thế Carrick

Bầu Thụy tham gia tranh cử Chủ tịch VFF khóa 10 với cam kết doanh thu nghìn tỷ; Xác định hai cặp bán kết giải bóng chuyền nữ Vô địch quốc gia các CLB 2026; Real Madrid tái xuất tại gala Quả Bóng Vàng 2026: Tín hiệu khởi sắc cho Kylian Mbappe... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (23/10).

HLV Thanh Hóa tiếc đứt ruột vì VAR không cho hưởng phạt đền

Tại vòng 5 V.League 2026/27, CLB Công an Hà Nội (CAHN) nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 3 khi để Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Đình Bắc mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 43, trước khi Nguyễn Văn Tùng gỡ hòa cho Thanh Hóa ở phút 60.

HLV Polking cùng CLB CAHN trải qua 3 trận không thắng.

Sau trận đấu, HLV Alexandre Polking chỉ ra việc phung phí cơ hội là điểm yếu lớn nhất của CAHN, đồng thời khẳng định đội bóng vẫn quyết tâm cạnh tranh ở mọi đấu trường.

HLV Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa hài lòng với trận hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy.

Về phía Thanh Hóa, HLV Mai Xuân Hợp hài lòng với 1 điểm quý giá dù tiếc nuối tình huống VAR từ chối quả phạt đền ở phút 87 do lỗi việt vị. Trận hòa giúp CAHN tạm vươn lên nhì bảng với 10 điểm, trong khi Thanh Hóa xếp thứ 7 với 7 điểm.

Bầu Thụy tham gia tranh cử Chủ tịch VFF khóa 10 với cam kết doanh thu nghìn tỷ

Ứng viên Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) vừa công bố chương trình hành động tranh cử Chủ tịch VFF khóa 10 (nhiệm kỳ 2027-2031).

Ông Nguyễn Đức Thụy (áo đen) tham gia tranh cử Chủ tịch VFF khóa 10. Ảnh: Tiến Cao

Đáng chú ý, ông đặt mục tiêu nâng doanh thu của VFF lên từ 600 đến 1.000 tỷ đồng mỗi năm bằng 100% nguồn xã hội hóa, đồng thời ngưng sử dụng ngân sách Nhà nước để hỗ trợ các bộ môn thể thao khác.

Bên cạnh đó, bầu Thụy đề xuất mở rộng số lượng đội bóng tại V.League, giải hạng Nhất và giải nữ; quy tụ đội ngũ chuyên gia giỏi trong lẫn ngoài nước và tăng cường sự hiện diện của nhân sự Việt Nam tại AFF, AFC và FIFA.

Đại hội VFF khóa 10 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027 tại Hà Nội.

Xác định hai cặp bán kết giải bóng chuyền nữ Vô địch quốc gia các CLB 2026

Sau loạt trận ngày 22/10 tại Vĩnh Long, giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 đã chính thức xác định được 4 đội bóng xuất sắc nhất vào bán kết.

Hoá chất Đức Giang Lào Cai dẫn đầu bảng xếp hạng ở giai đoạn 2. Ảnh: VFV

Đội dẫn đầu bảng Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ chạm trán Hà Nội Tasco Auto ở trận bán kết đầu tiên diễn ra lúc 14h30 ngày 24/10. Cặp bán kết hai lúc 19h30 cùng ngày là cuộc đối đầu duyên nợ giữa Binh chủng Thông tin và đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An.

Bên cạnh đó, hai cặp đấu phân hạng cũng được xác định gồm LP Bank Ninh Bình gặp Geleximco Hưng Yên và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đụng độ Ngân hàng Công Thương.

Real Madrid tái xuất tại gala Quả Bóng Vàng 2026: Tín hiệu khởi sắc cho Kylian Mbappe

Sau hai năm tẩy chay và hạn chế tham dự, Real Madrid dự kiến sẽ cử đoàn đại biểu đông đảo, bao gồm Chủ tịch Florentino Perez và Kylian Mbappe, tới dự gala Quả Bóng Vàng 2026 tại London vào ngày 26/10.

Mbappe thi đấu bùng nổ tại World Cup với 10 bàn thắng.

Sự quay trở lại này mang tới tín hiệu tích cực cho Mbappe - ngôi sao thi đấu bùng nổ tại World Cup với 10 bàn thắng.

Dù vậy, tiền đạo người Pháp vẫn xếp sau Harry Kane (Bayern Munich) và Lamine Yamal (Barcelona) trong danh sách các ứng viên sáng giá nhất do chưa có danh hiệu tập thể lớn. Bên cạnh Mbappe, Real Madrid còn có Vinicius, Bellingham và Cucurella góp mặt trong danh sách đề cử năm nay.

Thượng tầng Man Utd bối rối chọn người thay thế Carrick

Bất chấp chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng và thảm bại 1-4 trước Como tại Champions League, ban lãnh đạo Manchester United tạm thời vẫn giữ ghế cho HLV Michael Carrick ở trận gặp Bournemouth tới đây.

Carrick xin lỗi người hâm mộ MU sau trận thua Como. Ảnh: Shutterstock

Mọi lịch sinh hoạt và họp báo trước trận của HLV người Anh vẫn diễn ra bình thường, dù tương lai của ông đang lung lay dữ dội.

Bên cạnh áp lực từ phòng thay đồ khi Bruno Fernandes công khai chỉ trích cách vận hành của đội bóng, thượng tầng Quỷ đỏ cũng đang phát sinh bất đồng sâu sắc về phương án thay thế.

Giám đốc Tuyển dụng Christopher Vivell ưu tiên cựu HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann - người cũng rất sẵn sàng chuyển tới Old Trafford. Ngược lại, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox hướng tới các HLV giàu kinh nghiệm tại Premier League như Eddie Howe, Fabian Hurzeler hay Antonio Conte.

Conte ưu tiên trở lại Juventus.

Dù Conte đã đưa ra 2 điều kiện để tới MU (quyền chuyển nhượng và mang ê-kíp riêng), chiến lược gia người Italy vẫn ưu tiên tái hợp Juventus hơn.

HS