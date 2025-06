Hiệu quả sản xuất lúa lai 3 dòng chất lượng cao

Đạt năng suất cao và khả năng chống chịu với thời tiết cũng như sâu bệnh tốt, sản xuất lúa lai 3 dòng mở ra triển vọng để bà con nông dân trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả canh tác lúa gạo.

Mô hình liên kết sản xuất lúa lai 3 dòng ADI số 9 tại xã Minh Nghĩa (Nông Cống) cho năng suất cao.

Vụ xuân năm 2025, Công ty CP Đầu tư thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI liên kết với các HTX dịch vụ nông nghiệp gieo cấy 200ha lúa lai 3 dòng ADI số 9 tại các xã: Trung Thành, Tế Thắng, Tế Lợi, Tế Nông, Minh Nghĩa, Trường Sơn, Trường Minh, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Thăng Long, Thăng Bình, Công Liêm (Nông Cống). Người dân chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật theo tập huấn của công ty nên năng suất đạt hơn 80 tạ/ha. Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Minh Nghĩa Nguyễn Hữu Thịnh cho biết: “Qua các vụ gieo cấy cho thấy giống lúa lai 3 dòng ADI số 9 là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng sinh trưởng, phát triển khá tốt, đẻ nhánh khỏe, trỗ đều, tập trung. Giống lúa ADI số 9 ít nhiễm sâu bệnh hơn so với một số giống lúa khác tại địa phương nên chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thấp hơn; gieo cấy được cả 2 vụ/năm, khả năng thích ứng rộng. Nhờ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nên hiệu quả kinh tế rất rõ rệt, mỗi ha tăng 2 - 3 triệu đồng so với sản xuất lúa giống thông thường”.

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã tích cực khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu giống lúa lai vào sản xuất. Trong vụ xuân 2025, nông dân ở các địa phương trong tỉnh đã đưa các giống lúa lai vào gieo cấy chiếm tỷ lệ 59,4%, lúa thuần 40,6% tổng diện tích lúa. Việc mở rộng diện tích sản xuất lúa lai 3 dòng năng suất, chất lượng cao kết hợp với các tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã và đang góp phần vào việc nâng cao năng suất, sản lượng lúa của toàn tỉnh.

Giám đốc chi nhánh Thanh Hóa - Công ty CP Đầu tư thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI Nguyễn Ngọc Hoàn cho biết: “Lúa Lai 3 dòng là giống lúa được lai tạo từ 3 dòng lúa khác nhau, với mục đích tạo ra giống lúa lai F1 mang những điểm mạnh của 2 dòng bố và mẹ. Nhờ vậy, giống lúa lai 3 dòng thường có chất lượng vượt trội so với giống lúa thuần ban đầu. Thông thường lúa lai cho năng suất cao hơn 15 - 20% so với giống lúa đại trà, điều này là do kết hợp điểm mạnh của cả bố lẫn mẹ nên cây sinh trưởng tốt, năng suất vượt trội. Trong vụ xuân 2025, công ty đã liên kết sản xuất gần 500ha lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công ty không những đầu tư giống, phân bón cho bà con mà còn chuyển giao kỹ thuật, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm để bà con yên tâm tham gia liên kết sản xuất”.

Để mở rộng diện tích lúa lai 3 dòng năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, hằng năm ngành nông nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty sản xuất giống xây dựng mô hình khảo nghiệm các giống lúa lai mới trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đánh giá kết quả khảo nghiệm các giống lúa lai mới có năng suất cao, chất lượng tốt và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở các vùng, miền của tỉnh và bổ sung vào bộ giống lúa của tỉnh. Đây cũng là cơ sở để ngành nông nghiệp lựa chọn nguồn giống tốt nhất, từng bước thay thế các giống lúa thuần có năng suất và chất lượng thấp, khả năng chống chịu sâu bệnh hại kém và hiệu quả kinh tế thấp.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân không sử dụng giống lúa lai không có trong cơ cấu và chưa được khảo nghiệm, kiểm chứng tránh thiệt hại trong sản xuất. Cùng với việc xây dựng các mô hình khảo nghiệm các giống lúa lai mới, để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, các địa phương trong tỉnh đang tích cực xây dựng các vùng sản xuất lúa lai tập trung theo hướng hữu cơ, từng bước xây dựng thương hiệu lúa gạo ở các địa phương. Đồng thời, các địa phương hướng dẫn người dân áp dụng chương trình quản lý dịch hại cây trồng “IPM”, “IHPM”, “ICM” và ứng dụng cơ giới hóa, biện pháp thâm canh lúa lai theo hướng hữu cơ, công nghệ cao.

Bài và ảnh: Lê Hợi