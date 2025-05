Hiệu quả hoạt động của điểm bưu điện - văn hóa xã ở Như Xuân

Hiện nay trên địa bàn huyện Như Xuân có 17 điểm bưu điện - văn hóa xã (BĐ-VHX) đang hoạt động. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm BĐ-VHX, Bưu điện huyện Như Xuân đã trang bị các loại máy móc, trang thiết bị cần thiết như bàn, quầy giao dịch, tủ đựng sách báo, bàn ghế, máy tính, máy in... tại những điểm BĐ-VHX có dịch vụ bưu chính phát triển mạnh.

Cán bộ và Nhân dân thị trấn Yên Cát trao đổi sách báo, tài liệu qua tủ sách tại bưu điện văn hóa.

Đến nay, cơ bản các điểm BĐ-VHX trên địa bàn huyện đã duy trì hoạt động hiệu quả theo mô hình kinh doanh đa dịch vụ. Cùng với các dịch vụ bưu chính truyền thống, các điểm BĐ-VHX còn là nơi chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, chuyển phát các dịch vụ hành chính công, huy động tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền bưu điện, bảo hiểm bưu điện, thu bảo hiểm xã hội, thu tiền điện, phân phối hàng tiêu dùng về nông thôn... Điều dễ nhận thấy nhất ở các điểm BĐ-VHX là đội ngũ nhân viên làm việc khá chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng phục vụ, nhất là đào tạo về quy trình, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Có mặt tại điểm BĐ-VHX Hóa Quỳ, chúng tôi được biết điểm BĐ-VHX đang phát triển rất mạnh mẽ nhiều loại hình dịch vụ được Nhân dân tin dùng, nhất là dịch vụ bán lẻ hàng hóa và bưu chính chuyển phát với số lượng khách hàng khá cao. Thời gian gần đây, do thương mại điện tử phát triển, số lượng đơn đặt hàng trực tuyến ngày càng tăng. Nhờ chất lượng dịch vụ bảo đảm, 100% đơn hàng được phát đi trong ngày nên điểm BĐ-VHX Hóa Quỳ đã trở thành điểm gửi hàng tin cậy của người dân trong xã. Nếu như trước đây, mỗi khi có nhu cầu gửi hàng hóa, người dân phải ra tận bưu điện huyện để gửi và nhận hàng thì bây giờ, bưu điện xã đã đáp ứng đầy đủ các dịch vụ, kể cả dịch vụ chuyển tiền, mua bảo hiểm xe máy, đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, điểm BĐ-VHX còn bày bán đa dạng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, được người dân nông thôn ưa chuộng như nước giặt, dầu ăn, nước rửa bát, trong đó, chủ yếu là hàng hóa do Việt Nam sản xuất có chất lượng bảo đảm và giá cả phù hợp. Vì vậy, người dân rất tin tưởng khi sử dụng sản phẩm do bưu điện phân phối. Tương tự, tại điểm BĐ-VHX thị trấn Yên Cát cũng vậy, mô hình kinh doanh đa dịch vụ cũng đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Theo đó, doanh thu của các điểm đều tăng trưởng nhanh qua các năm.

Để khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của bưu điện, các nhân viên BĐ-VHX không ngừng nghiên cứu, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng cũng như quan tâm lắng nghe tất cả các ý kiến phản ánh, góp ý của khách hàng để cải thiện. Nhờ đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và quan tâm nâng cao chất lượng tư vấn, chăm sóc khách hàng nên lượng khách hàng tiềm năng, khách hàng sử dụng dịch vụ thường xuyên của điểm BĐ-VHX tăng nhanh.

Vấn đề thương mại điện tử phát triển mạnh trong những năm gần đây khiến cho thị trường dịch vụ bưu chính bị cạnh tranh mạnh mẽ với số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực này tăng lên nhanh chóng. Trước thực tế này, các điểm BĐ-VHX đã phát huy tốt lợi thế về vị trí nằm ở khu vực trung tâm xã để phát triển kinh doanh đa dịch vụ. Đặc biệt, các điểm BĐ-VHX còn là nơi phân phối, đưa sản phẩm, dịch vụ của bưu điện đến gần với người dân vùng nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động tại điểm BĐ-VHX và phát triển bền vững hệ thống BĐ-VHX, Bưu điện huyện Như Xuân sẽ tiếp tục quan tâm nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư bổ sung trang thiết bị cho các điểm BĐ-VHX. Song song đó, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên BĐ-VHX; tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên về kỹ năng bán hàng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ngọc Huấn - Dương Bích (CTV)