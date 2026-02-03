Hiệu quả chương trình, dự án viện trợ nước ngoài

Thực tế triển khai các chương trình, dự án viện trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã bám sát nhu cầu thực tiễn, tập trung vào giảm nghèo, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, qua đó từng bước cải thiện đời sống người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công trình phòng học tại Trường Tiểu học Thượng Ninh do Chính phủ Nhật Bản viện trợ.

Trong những năm qua, xã Pù Luông là một trong những địa phương tiếp nhận và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án viện trợ nước ngoài. Nổi bật là Chương trình vùng Bá Thước 2 do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tài trợ, được triển khai trên nhiều lĩnh vực thiết yếu như dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, phát triển sinh kế và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Thay vì hỗ trợ dàn trải, chương trình tập trung vào những “nút thắt” cốt lõi trong đời sống người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn lực viện trợ này, xã Pù Luông đã thành lập được 5 nhóm tiết kiệm với hơn 120 thành viên tham gia. Các nhóm hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, minh bạch, hỗ trợ lẫn nhau, qua đó đã giúp hơn 500 hộ dân được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Nguồn vốn tuy không lớn nhưng kịp thời, phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân địa phương, góp phần giúp các hộ đầu tư chăn nuôi, buôn bán, từng bước cải thiện thu nhập, giảm phụ thuộc vào hỗ trợ trực tiếp. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ trực tiếp cho 40 hộ dân tại các thôn Cốc, Đanh, Leo và Tân Thành phát triển chăn nuôi gà, ngan đen...

Việc hỗ trợ được thực hiện theo hướng “trao cần câu”, bao gồm con giống, hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi quá trình chăn nuôi. Kết quả, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 93%, cho thấy hiệu quả rõ rệt và khả năng nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập trước mắt, các mô hình này còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, giúp người dân từng bước tiếp cận phương thức sinh kế bền vững hơn.

Trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em, dự án đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống nước sạch, cung cấp máy lọc nước cho trường học, trao tặng đồ dùng học tập và tổ chức nhiều lớp tập huấn, truyền thông về dinh dưỡng, chăm sóc trẻ em cho phụ huynh. Những hoạt động này tuy thầm lặng nhưng có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng học tập, cải thiện thể chất và tinh thần cho trẻ em vùng khó. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ tháng 8 vừa qua, chương trình đã kịp thời hỗ trợ khẩn cấp cho 28 hộ bị thiệt hại, giúp bà con có điều kiện khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sớm khôi phục sinh kế.

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa nhân văn là việc dự án tài trợ xây dựng 4 ngôi nhà cho các hộ nghèo tại các thôn Leo, Đanh, Cốc và Tân Thành, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng. Những ngôi nhà kiên cố không chỉ giúp người dân an tâm trước mưa bão mà còn là động lực để các hộ vươn lên trong cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh các hoạt động trọng tâm, nhiều nội dung hỗ trợ lồng ghép khác cũng được triển khai hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Điển hình như việc lắp đặt 50 bóng đèn năng lượng mặt trời tại thôn Cốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thuận lợi cho sinh hoạt của người dân vào ban đêm; hỗ trợ 2 máy lọc nước công nghiệp cho Trường Tiểu học Thành Lâm, nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho giáo viên và học sinh; xây dựng 300m đường bê tông nội thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương. Ngoài ra, các hội thi, lớp tập huấn về gia đình hạnh phúc, kỹ năng sống cho trẻ em cũng được tổ chức thường xuyên, thu hút hàng nghìn lượt người dân tham gia.

Theo Chủ tịch UBND xã Pù Luông Trần Duy Tiến, những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sự hợp tác giữa chính quyền địa phương với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2021-2025 các nhà tài trợ quốc tế đã quan tâm, ưu tiên hỗ trợ 269 chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị viện trợ đạt 42,6 triệu USD. Riêng nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức đạt khoảng 28,4 triệu USD. Các chương trình, dự án viện trợ đã bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thực tế của người dân, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thiết yếu. Trong đó, phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo chiếm khoảng 35% tổng số dự án; y tế chiếm 24%; bảo vệ môi trường, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu chiếm 20%; giáo dục - đào tạo chiếm 15%; cùng nhiều lĩnh vực quan trọng khác... Thông qua các dự án, nhiều vấn đề xã hội như bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, dịch bệnh từng bước được quan tâm, can thiệp hiệu quả; điều kiện kinh tế, chăm sóc sức khỏe và môi trường sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

Bài và ảnh: Lê Hợi