Hiệp đồng công tác tuyển quân và huấn luyện, diễn tập lực lượng dự bị động viên năm 2026

Sáng 26/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng công tác tuyển quân và huấn luyện, diễn tập lực lượng dự bị động viên (DBĐV) năm 2026. Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tá Phạm Hồng Tiến, Phó Phòng Quân lực, Quân khu 4; các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; đại biểu các đơn vị nhận quân và các đơn vị nhận nguồn huấn luyện lực lượng DBĐV.

Năm 2025, Hội đồng NVQS tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhờ đó công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Công tác tuyển quân được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ cho các địa phương gắn với tạo nguồn xây dựng lực lượng DBĐV ở cơ sở. Hội đồng NVQS, Hội đồng khám sức khỏe NVQS các cấp được kiện toàn đầy đủ; công tác tuyên truyền Luật NVQS được đẩy mạnh; thực hiện tốt phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Các khâu sơ tuyển, khám tuyển, hiệp đồng, chốt quân số và phát lệnh nhập ngũ bảo đảm đúng, đủ quy trình. Đến thời điểm hiện tại, 166/166 xã, phường toàn tỉnh đã hoàn thành công tác sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS; sơ tuyển 37.064 thanh niên, khám tuyển 15.389 thanh niên, trong đó đủ điều kiện sức khỏe là 5.809 thanh niên.

Về công tác huy động, huấn luyện, diễn tập lực lượng DBĐV, các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với từng địa phương giao nguồn cho đơn vị trong công tác hiệp đồng, phúc tra nắm nguồn, bổ sung, kiện toàn tổ chức biên chế trước khi huấn luyện; tổng số huy động và huấn luyện quân nhân dự bị đạt 98,84%; huy động kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100%.

Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị nhận quân và đơn vị nhận nguồn huấn luyện DBĐV đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phối hợp trong thời gian tới.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyển quân và huấn luyện, diễn tập lực lượng DBĐV thời gian qua. Đồng chí Chỉ huy trưởng nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nhiệm vụ tuyển quân và huấn luyện, diễn tập lực lượng DBĐV trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện lực lượng DBĐV.

Nhiệm vụ năm 2026 có nhiều điểm mới, yêu cầu cao, do đó các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình tuyển quân “tròn khâu”, bảo đảm chất lượng ngay từ cơ sở.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập lực lượng DBĐV, Đại tá Vũ Văn Tùng yêu cầu các đơn vị nhận nguồn phối hợp chặt chẽ với địa phương giao nguồn rà soát, phúc tra, sắp xếp đúng chuyên nghiệp quân sự, chốt quân số bàn giao chính xác; tổ chức huấn luyện, diễn tập đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn, hiệu quả, sát yêu cầu nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tạo sự thống nhất cao, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân và huấn luyện, diễn tập lực lượng DBĐV năm 2026.

Đại diện đơn vị giao quân, giao nguồn và đơn vị nhận quân, nhận nguồn ký kết biên bản hiệp đồng.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị giao quân, giao nguồn và đơn vị nhận quân, nhận nguồn đã ký kết biên bản hiệp đồng, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu tuyển quân và huấn luyện lực lượng DBĐV năm 2026.

Hoàng Lan