Hezbollah bác cáo buộc đưa chuyên gia quân sự hỗ trợ lực lượng Houthi tại Yemen

Phong trào Hezbollah tại Lebanon đã bác bỏ cáo buộc của giới chức Yemen về việc cử các chuyên gia quân sự tham gia huấn luyện và chỉ đạo hoạt động tác chiến của lực lượng Houthi, đồng thời kêu gọi các bên tại Yemen đối thoại nhằm bảo đảm sự thống nhất của đất nước.

Trong một tuyên bố ngày 4/11, Hezbollah khẳng định những thông tin cho rằng lực lượng này hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Houthi, cũng như tham gia huấn luyện và tái trang bị vũ khí cho phong trào Ansar Allah (Houthi), là hoàn toàn không có cơ sở. Hezbollah nhấn mạnh người dân Yemen có đủ năng lực, nguồn lực và kinh nghiệm để bảo vệ đất nước mà không cần sự hỗ trợ hay can thiệp từ bên ngoài. Phong trào này cũng bác bỏ thông tin cho rằng các chuyên gia quân sự của họ hiện diện tại Yemen.

Hezbollah đồng thời kêu gọi các bên đối địch tại Yemen tiến hành đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm nhằm giải quyết bất đồng, bảo vệ sự thống nhất, chủ quyền và ổn định của đất nước. Theo phong trào này, đối thoại nội bộ là con đường cần thiết để ngăn chặn những nỗ lực kích động xung đột và chia rẽ các quốc gia trong khu vực.

Những tuyên bố của Hezbollah được đưa ra chỉ một ngày sau Bộ trưởng Nội vụ Yemen Ibrahim Ali Haidan lên tiếng cáo buộc Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cử các chuyên gia quân sự tới Yemen để hỗ trợ Houthi. Ông Haidan cho biết các chuyên gia trên được bố trí tại 6 tỉnh, với nhiệm vụ được cho là bao gồm chỉ đạo tác chiến, điều khiển tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV), phát triển hệ thống giám sát, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, cũng như huấn luyện lực lượng và điều phối các hoạt động trên biển.

Ông Haidan còn cáo buộc những người này tham gia phối hợp các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.

Căng thẳng liên quan đến vấn đề này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam trước đó cảnh báo Hezbollah không can dự vào công việc nội bộ của các quốc gia Arập, trong đó có Yemen, cho rằng những hành động như vậy có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của các nước.

Ngọc Liên