Hé lộ sân khấu hoành tráng của Gala Sao Mai 2026 bên bãi biển Sầm Sơn

Gala Sao Mai 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 15/11 trên kênh VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chỉ còn một ngày trước khi Gala Sao Mai 2026 diễn ra, sân khấu tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho đêm hội âm nhạc quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ và các giọng ca nổi bật của Sao Mai.

Những ngày qua, ê-kíp sản xuất Elip đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng, từ thiết kế, lắp đặt đến kiểm tra hệ thống kỹ thuật, âm thanh và ánh sáng. Không gian sân khấu bên bờ biển Sầm Sơn sẽ trở thành điểm hẹn âm nhạc ấn tượng, nơi các giọng hát Sao Mai sẽ thăng hoa cùng những màn trình diễn được đầu tư công phu.

Các thí sinh Sao Mai tích cực luyện tập cho đêm Gala

Không chỉ là cuộc gặp gỡ của những gương mặt từng trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai, Gala năm nay còn tạo cơ hội để các thí sinh mùa giải 2026 đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ đã khẳng định tên tuổi trong đời sống âm nhạc. Sự kết nối giữa các thế hệ, phong cách và dòng nhạc hứa hẹn mang đến một đêm diễn nhiều màu sắc.

Việc lựa chọn Thanh Hóa làm địa điểm tổ chức Gala cũng mở ra cơ hội quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch của xứ Thanh. Từ Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh đến Pù Luông và biển Sầm Sơn, những địa danh tiêu biểu sẽ được giới thiệu thông qua hành trình trải nghiệm của các thí sinh Sao Mai 2026. Đặc biệt, Thanh Hóa cũng là quê hương của nhiều giọng ca từng trưởng thành từ cuộc thi. Sự trở về của các nghệ sĩ xứ Thanh vì thế mang thêm ý nghĩa của một cuộc hội ngộ với vùng đất đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc.

Gala Sao Mai 2026 được xây dựng thành ba phần, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi Vòng Chung kết, gồm “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Nếu phần mở đầu dành không gian cho sức trẻ và những gương mặt mới của mùa giải năm nay, phần tiếp theo là cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ và dòng nhạc. Khép lại chương trình là những màn trình diễn của các nghệ sĩ đã có hành trình hoạt động nghệ thuật và dấu ấn riêng sau cuộc thi.

Gala Sao Mai 2026 diễn ra lúc 21h ngày 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, do Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình kéo dài 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/he-lo-san-khau-hoanh-trang-cua-gala-sao-mai-2026-ben-bai-bien-sam-son-10026111415295512.htm