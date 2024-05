HCMC Events - Công ty tổ chức lễ ra mắt sản phẩm chuyên nghiệp

Với hàng trăm sự kiện ra mắt sản phẩm đã thực hiện, HCMC Events hiện là đơn vị được nhiều doanh nghiệp, thương hiệu tin tưởng để tạo nên một chương trình hấp dẫn, thu hút và đặc sắc. HCMC Events hướng đến việc tổ chức các chương trình mới lạ và độc đáo bằng cách thấu hiểu khách hàng cũng như đặc điểm nổi bật của sản phẩm. Từ đó, đề ra các giải pháp, chủ đề, kịch bản chương trình đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Sự kiện trưng bày ra mắt sản phẩm mới của ISUZU Việt Nam

Lễ ra mắt sản phẩm - Bước đi quan trọng để tạo ấn tượng với khách hàng

Để đáp ứng được mong muốn của người tiêu dùng và định hướng kinh doanh mà việc ra mắt các dòng sản phẩm trở thành hoạt động thường niên của nhiều công ty. Một buổi lễ ra mắt chính thức đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm của công ty đến với đối tác và khách hàng. Đây được coi là bước khởi đầu cho quá trình kinh doanh mới của doanh nghiệp, giúp khách hàng ghi nhớ và phân biệt sản phẩm với các đối thủ khác trên thị trường.

Lễ ra mắt là cơ hội để quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và tiếp cận gần hơn tới khách hàng.

Bên cạnh đó, sự kiện ra mắt sản phẩm với những hoạt động trải nghiệm thực tế mang lại sự tin tưởng và đánh giá khách quan nhất từ khách hàng. Việc trải nghiệm sản phẩm sẽ giúp khách hàng ấn tượng và ra quyết định mua nhanh chóng hoặc giới thiệu cho người quen về những trải nghiệm đáng nhớ của họ.

HCMC Events, công ty tổ chức lễ ra mắt sản phẩm với hơn 10 năm kinh nghiệm

Bí quyết thành công của những buổi lễ ra mắt sản phẩm được thực hiện bởi HCMC Events là xác định đúng loại hình sự kiện. Tùy theo đặc thù của sản phẩm hoặc dịch vụ, HCMC Events sẽ lên phương án có nên triển khai các hoạt động dùng thử hay không, tư vấn gói ưu đãi kèm theo cũng như các chiến thuật marketing khác,... Một số hình thức lễ ra mắt sản phẩm mà HCMC Events đã từng thực hiện:

Press Conference - Họp báo ra mắt sản phẩm mới: Đây là cách nhanh nhất để thương hiệu truyền tải thông điệp, hình ảnh về sản phẩm/dịch vụ của mình đến khách hàng, đối tác và giới truyền thông. Vấn đề quan trọng cần đặt ra khi tổ chức họp báo là cách thức truyền tải thông điệp sao cho thật thu hút, hấp dẫn và gây tò mò với công chúng.

Event Launching: Nếu các hình ảnh về sản phẩm/dịch vụ của bạn đã xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thì Event Launching sẽ là loại hình phù hợp để công bố chính thức trên thị trường. Điểm quan trọng của sự kiện này là làm sao tạo được ấn tượng với khách hàng và báo chí, tìm ra những key moment quan trọng để sản phẩm trở nên nổi bật nhất. Quy mô của Event Launching khá cao và có yêu cầu nghiêm ngặt để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra, bạn nên sử dụng dịch vụ trọn gói từ các công ty chuyên nghiệp như HCMC Events.

Sự kiện ra mắt sản phẩm của ISUZU với thông điệp “Trusted Partner - For All Your Needs” nhân dịp 8/3.

Tổ chức Roadshow: Điểm nổi bật nhất của loại hình ra mắt sản phẩm này là sự lưu động, thay đổi địa điểm liên tục và dễ dàng thu hút sự chú ý của nhiều người. Roadshow thường được thực hiện với đội hình nhiều người, mặc đồng phục công ty và điều khiển phương tiện giao thông (xe đạp, xe máy,...) để chạy trên những tuyến phố đông đúc.

Activation: Đây là hoạt động hoạt náo nhằm thu hút sự chú ý của đám đông, phát mẫu dùng thử miễn phí sản phẩm tại các trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng,... nơi nhóm khách hàng mục tiêu hay lui tới. Đây là một cách tiếp cận phổ biến và giá thành rẻ dành cho những công ty mới, đang trên đà phát triển.

Các hoạt động trải nghiệm tại sự kiện sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn đặc tính sản phẩm.

Vì sao những lễ ra mắt sản phẩm được HCMC Events thực hiện đều gây được tiếng vang lớn?

Một sự kiện muốn diễn ra thành công cần phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thế nhưng có 3 yếu tố hàng đầu được HCMC Events áp dụng để đảm bảo 99% sự thành công của buổi lễ ra mắt đó là:

Xây dựng ý tưởng và chủ đề độc đáo: Khi tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới , ý tưởng chủ đạo của chương trình trình sẽ được thực hiện xuyên suốt từ đầu đến khi kết thúc. Chủ đề được thể hiện thông qua cách trang trí, thiết kế, bố cục, màu sắc,... những điều sẽ xuất hiện trực diện trước khách mời. Những chi tiết nhỏ như âm thanh, ánh sáng cũng được HCMC Events đảm bảo chất lượng, hài hòa với tổng thể sự kiện.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới với chủ đề “Cùng DK Bike - Khai hành trình mới”

Nhân sự dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình: HCMC Events quan niệm rằng, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến khách hàng, đặc biệt là khâu nhân sự. Do đó, hầu hết các sự kiện được HCMC Events thực hiện đều đảm bảo đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và kỹ năng tốt.

Các tiết mục nghệ thuật trong lễ ra mắt sản phẩm: Các tiết mục được trình diễn nhằm thay đổi bầu không khí chương trình, giúp khách mời không cảm thấy nhàm chán và có những phút giây thư giãn thoải mái.

Với phương châm làm việc “Chất lượng làm nên danh tiếng”, HCMC Events cam kết mang đến những dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng với giá thành hợp lý nhất. Nhờ kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành sự kiện HCMC Events luôn là lựa chọn đáng tin cậy và chính xác nhất cho thương hiệu của bạn.

VH