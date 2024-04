Chung tay vì sự phát triển của cộng đồng

Cùng với việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ưu tiên nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) luôn quan tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp vì sự phát triển của cộng đồng.

Agribank Bắc Thanh Hóa bàn giao thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc.

Để làm tốt công tác an sinh xã hội, Agribank Bắc Thanh Hóa xác định trước hết phải kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy, trong những năm qua, ban lãnh đạo và tập thể người lao động toàn chi nhánh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ hàng năm. Tính đến cuối tháng 4/2024, tổng dư nợ của Agribank Bắc Thanh Hóa đạt trên 18.300 tỷ đồng, trong đó trên 80% cho khu vực nông nghiệp nông thôn. Ngân hàng đã triển khai thực hiện nhiều chương trình cung cấp vốn với lãi suất ưu đãi, cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn; cho vay phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Sau 5 năm thành lập, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn nỗ lực và đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, phục vụ tích cực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, đã xây dựng Agribank Bắc Thanh Hóa trở thành một trong các chi nhánh dẫn đầu của toàn hệ thống Agribank. Cụ thể, năm 2020 đạt giải nhì khu vực Bắc Trung bộ; năm 2021 đạt giải nhất Chi nhánh loại I, hạng I; năm 2022 đạt giải nhì toàn quốc và vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua; năm 2023 đạt giải ba toàn quốc. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, trong những năm qua, chi nhánh đã làm tốt trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tranh thủ sự ủng hộ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Công đoàn Agribank Trung ương, từ năm 2019 đến nay, Agribank Bắc Thanh Hóa có nhiều hoạt động an sinh xã hội hiệu quả với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Hằng năm, cán bộ, nhân viên Agribank Bắc Thanh Hóa đã trích từ thu nhập, tiền lương của mình để ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng “Quỹ an sinh xã hội”. Cùng với đó, đoàn thanh niên trong hệ thống Agribank Bắc Thanh Hóa còn tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện, “Mái ấm công đoàn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Vì người nghèo” và tham gia giải chạy “Vì tương lai xanh”... Các hoạt động an sinh xã hội của ngân hàng được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và biểu dương. Cụ thể, Agriabank Bắc Thanh Hóa đã tài trợ thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc trị giá 5 tỷ đồng; xây dựng trạm y tế tại phường Quảng Cát (TP Thanh Hóa) với số tiền gần 3,2 tỷ đồng; xây dựng Trường Tiểu học xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc) với tổng chi phí 7,5 tỷ đồng; xây dựng Trường Mầm Non xã Thành Tâm (Thạch Thành) với tổng chi phí xây dựng 7 tỷ đồng; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo; ủng hộ “thêm con chữ bớt đói nghèo”; tặng cây theo chương trình “Tương lai xanh - Thêm cây thêm sự sống” tại các địa phương. Cùng với đó, ngân hàng cũng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền gần 700 triệu đồng; tặng quà cho các trung tâm chăm sóc, điều dưỡng người có công trên địa bàn; ủng hỗ quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ...

Ông Nguyễn Thái Triệu, Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị luôn tăng cường giáo dục ý thức, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm vì cộng đồng đến toàn thể cán bộ, nhân viên, bởi ngoài nhiệm vụ chính trị cung ứng vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn xác định công tác an sinh xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Phát huy kết quả đạt được, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Chung tay vì cuộc sống cộng đồng, chia sẻ khó khăn với đồng bào các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, Agribank Bắc Thanh Hóa xác định không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng xã hội, mà còn là nét đẹp văn hóa doanh nghiệp. Đơn vị tiếp tục gắn các hoạt động xã hội với kinh doanh, coi đó là phương châm hoạt động xuyên suốt của đơn vị. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội cũng như XDNTM tại các địa phương.

Bài và ảnh: Minh Hà