Hậu Lộc phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa, bão

Đến nay huyện Hậu Lộc đã được đầu tư tổng số 66 trạm bơm tưới, tiêu; 568,99km kênh mương (đã kiên cố hóa được 316,67km). Những năm qua, huyện đã nâng cấp 9 máy bơm với tổng lưu lượng 12.600m3/giờ để cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Hệ thống đê sông, đê biển trên địa bàn huyện có tổng chiều dài là 69,8km. Kết quả hiện nay, tỷ lệ tưới toàn huyện đạt 12.564,56ha/12.564,56ha (đạt 100%). Diện tích được tiêu chủ động là 11.104ha/11.104ha (đạt 100%), tiêu khu vực nông thôn là 3.173,5ha/3.173,5ha (đạt 100%). Diện tích nuôi trồng thủy sản và làm muối được cấp, thoát nước chủ động trên địa bàn huyện là 874,15ha/874,15ha (đạt 100%).

Kênh tiêu tại xã Phú Lộc đã được nạo vét thông thoáng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Để phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa, bão, Chi nhánh Thủy lợi Hậu Lộc đã triển khai thực hiện phư­­ơng án phòng, chống lụt, bão gắn với thực hiện nhiệm vụ tiêu thoát n­ước nhanh đối với từng công trình, xứ đồng. Đồng thời, chủ động bảo dưỡng, chuẩn bị vật tư dự phòng cho 26 trạm bơm t­ưới và tiêu hiện có sẵn sàng vận hành phục vụ tiêu úng khi mưa to gây ngập úng đồng ruộng. Qua rà soát, kiểm tra chi nhánh đã chủ động tu sửa một số cống tiêu lớn, gồm: cống Lộc Động, cống Bái Trung, cống Nguyễn và toàn bộ hệ thống cống nội đồng do đơn vị quản lý, bảo đảm an toàn vận hành tiêu úng có hiệu quả cho hơn 11.000ha đất, trong đó có 5.281,91ha cây trồng vụ mùa trên địa bàn.

Trong những tháng đầu năm 2024, Chi nhánh Thủy lợi Hậu Lộc đã nạo vét các tuyến kênh tưới tiêu liên xã, bể hút, bể xả các trạm bơm với khối lượng đã đào đắp 10.000m3 đất; trên 100.000m2 cỏ bèo, phá dỡ ách tắc, thông dòng chảy. Đồng thời, chi nhánh đã tham mưu cho UBND huyện Hậu Lộc phát động các xã, thị trấn ra quân nạo vét bùn đất, vớt bèo, dọn cỏ với khối lượng 6.780m3 bùn đất, 468.562m2 cỏ, bèo trên hệ thống kênh tưới tiêu do các xã, thị trấn quản lý. Trong mùa mưa, bão, Chi nhánh Thủy lợi Hậu Lộc phân công kỹ sư, công nhân thay ca thường trực bám sát địa bàn, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, chủ động quyết định thời điểm tiêu nước đệm tại các khu đồng trũng thấp, nước dồn về nhanh, không để xảy ra tình trạng ngập úng gây thiệt hại cho cây trồng khi có mưa lớn.

Thực hiện kế hoạch duy tu, sửa chữa các thiết bị, công trình chuẩn bị cho công tác vận hành thử các trạm bơm, cống, kênh tiêu phục vụ cho công tác phòng, chống lụt bão năm 2024, Chi nhánh Thủy lợi Hậu Lộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương kiểm tra số lượng các loại vật tư phòng chống lụt, bão và vận hành thử các công trình chống úng như các trạm bơm tiêu: Phú Lộc, Quyết Thắng, Tuy Lộc; các cống tiêu như: cống Nguyễn, cống Lộc Động, cống Bái Trung... Hiện nay, 100% hệ thống công trình vận hành tốt và an toàn phục vụ yêu cầu tưới, tiêu trong mùa mưa, bão.

UBND huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hậu Lộc và Chi nhánh Thủy lợi Hậu Lộc đã thành lập, kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thành lập các tiểu ban làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; rà soát, xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai. Triển khai phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai chủ yếu, thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện Hậu Lộc; phương án bảo vệ các trọng điểm, điểm xung yếu về đê điều theo phương châm “bốn tại chỗ”... Huyện Hậu Lộc đã phát động các xã, thị trấn trên địa bàn huy động nhân lực, phương tiện... đồng loạt ra quân nạo vét hệ thống kênh mương, vớt bèo, phát dọn cỏ cây, giải tỏa vi phạm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, góp phần nâng cao khả năng dẫn nước tưới và tiêu thoát nước nhanh, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Huyện thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, kè, cống, phát quang cây cối, phát hiện các sự cố có thể xảy ra để xử lý ngay giờ đầu; tổ chức giải tỏa các bãi tập kết vật liệu trái phép trên đê, vật liệu xây dựng, vệ sinh môi trường trên hành lang mái đê đảm bảo yêu cầu phòng, chống lũ. Các xã, thị trấn đã tổ chức rà soát, thống kê lập biên bản các vi phạm lấn chiếm hành lang cần giải tỏa; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng lòng kênh, hành lang kênh, hành lang đê. Người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi. Thu gom rác thải trên hành lang công trình thủy lợi, nâng cao khả năng dẫn nước tưới và tiêu úng kịp thời khi mưa to. Tạo không gian thông thoáng, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần XDNTM trên quê hương Hậu Lộc.

Bài và ảnh: Thu Hòa