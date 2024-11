Hạt Kiểm lâm Mường Lát đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR&PCCCR), hằng nằm, Hạt Kiểm lâm Mường Lát chủ động ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện Mường Lát; đồng thời, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị phối hợp với lực lượng công an, biên phòng đứng chân trên địa bàn phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về BVR&PCCCR, quản lý lâm sản đến cộng đồng dân cư.

Cán bộ Trạm Kiểm lâm Trung Lý (Mường Lát) phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý, các chủ rừng tuần tra an ninh rừng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, kiểm lâm địa bàn đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức 217 buổi tuyên truyền pháp luật về BV&PCCCR tại các bản trên địa bàn huyện Mường Lát, với 11.268 lượt người tham gia. Phát trên hệ thống loa của các bản, khu phố những nội dung liên quan đến pháp luật về BVR&PCCCR được 912 lần bằng các thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Mường Lát thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, quân sự, các đồn biên phòng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát và chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm tra an ninh rừng tại các khu vực trọng điểm được 151 lần, với 546 lượt người tham. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm Mường Lát duy trì việc phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuần tra, kiểm tra song phương tình hình an ninh rừng và PCCCR khu vực biên giới. Qua kiểm tra, đánh giá tình hình an ninh rừng cơ bản ổn định, các hành vi vi phạm đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Xã Trung Lý có 17.545ha đất lâm nghiệp nằm trên địa bàn 15 bản, trong đó có 11 bản đồng bào Mông và 4 bản đồng bào Thái, với 1.367 hộ dân. Để làm tốt công tác BVR&PCCCR, Trạm Kiểm lâm Trung Lý đã tham mưu cho UBND xã Trung Lý thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, xây dựng phương án PCCCR, kiện toàn ban chỉ đạo quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua xã Trung Lý không để xảy ra cháy rừng và xâm hại đến rừng.

Từ đầu năm đến nay, Trạm Kiểm lâm Trung Lý đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức được 36 buổi tuyên truyền công tác BVR&PCCCR, ngăn chặn phát nương làm lẫy sai quy định tại 15 bản, với 7.336 lượt người tham gia; tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền tại UBND xã, với 383 lượt người tham gia. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện nghiêm công tác trực PCCCR và dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; kịp thời thông báo cho UBND xã, khu dân cư và các chủ rừng chủ động trong công tác BVR, PCCCR, củng cố, bổ sung các tổ, đội BVR&PCCCR, lập phương án huy động các lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia khi có cháy rừng xảy ra. Phối hợp với ban chỉ huy quân sự và công an xã, Đồn Biên phòng Trung Lý tăng cường tuần tra, kiểm tra phát hiện kịp thời các hành vi chặt phá cây rừng, phát nương làm rẫy để xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phù hợp với tình hình thực tế tại các bản; tranh thủ nhiều nguồn lực để đầu tư cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVR&PCCCR được sâu rộng hơn. Từ đó, hạn chế mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao độ che phủ rừng, góp phần bảo vệ tốt môi trường sinh thái và đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Tiến Đạt