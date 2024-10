Hành trình “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc” của chàng trai phố biển

Danh mục sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa có sự góp mặt ngày càng đông đảo của những người trẻ. Vì sao chương trình OCOP lại có sức hấp dẫn đối với người trẻ như vậy? Câu trả lời không dừng lại ở giá trị kinh tế, hào quang của người làm chủ... Điều quan trọng mà chương trình OCOP mang lại chính là cơ hội, điểm tựa để nuôi dưỡng và chinh phục ước mơ, niềm đam mê với những gì thân thuộc, gần gũi, đặc trưng, lợi thế nhất của quê hương mình. Đó cũng là lý do mà chàng trai phố biển Nguyễn Tiến Phúc (TP Sầm Sơn) và các cộng sự quyết tâm tham gia, từng bước phát triển với chương trình OCOP.

Anh Nguyễn Tiến Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Phương Cường Phúc giới thiệu sản phẩm nước mắm nguyên chượp với khách hàng.

Từ sản phẩm OCOP đầu tiên của thành phố biển...

Ngày anh Nguyễn Tiến Phúc cùng những người bạn của mình họp lại với nhau, quyết định thành lập Công ty TNHH Phương Cường Phúc, xây dựng xưởng chế biến đầu tiên với diện tích gần 500m2 ở khu vực phường Quảng Đại (TP Sầm Sơn), ai cũng xem đó như một trải nghiệm: “Tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những đam mê”, chúng ta cứ sống hết mình với nó để ngày tháng sau này khỏi phải hối tiếc”. Chính họ cũng không dám chắc rằng mình sẽ đi được bao lâu, bao xa nhưng điều quan trọng là họ xác định được mục tiêu cốt lõi mà mình theo đuổi, đó là kế thừa và phát triển nghề làm nước mắm truyền thống trên vùng đất biển Sầm Sơn.

Tình yêu, sự trăn trở với nghề làm mắm truyền thống của quê hương đã thôi thúc anh Phúc và cộng sự đến với chương trình OCOP. Anh Nguyễn Tiến Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Phương Cường Phúc chia sẻ: “Thực sự, thời điểm quyết định tham gia OCOP, chúng tôi có chút bỡ ngỡ, thậm chí khá mơ hồ không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Sau đó, được sự quan tâm, tạo điều kiện, tận tình hướng dẫn của chính quyền địa phương cùng nỗ lực tìm kiếm thông tin, học hỏi, kết nối, chúng tôi dần đi vào “quỹ đạo”. Và sản phẩm nước mắm cá trích Bông Sen của Công ty TNHH Phương Cường Phúc được công nhận OCOP 3 sao chỉ sau thời gian ngắn nỗ lực hoàn thiện. Tại thời điểm đó, nước mắm cá trích Bông Sen là sản phẩm OCOP đầu tiên của TP Sầm Sơn.

Công ty đang sản xuất, kinh doanh 3 sản phẩm chính là nước mắm nguyên chất có giá 220.000 đồng/lít, nước mắm cô đặc có giá 550.000 đồng/lít, chum 5 lít nguyên chượp có giá 750.000 đồng/lít... Có thể nói, đây là mức giá mơ ước đối với sản phẩm nước mắm truyền thống. Anh Phúc cho biết: “Chúng tôi định giá sản phẩm dựa trên những khác biệt, ưu thế mang lại cho khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm. Nguyên liệu tươi, sạch, được thu mua của ngư dân vùng biển Quảng Đại và lân cận, đảm bảo thời gian từ lúc thuyền cập bến đến lúc đưa nguyên liệu vào chế biến không quá 2 tiếng. Dụng cụ ủ chượp bằng chum đất không nung đặt mua ở Bát Tràng. Trước khi tham gia OCOP, chúng tôi đã có tệp khách hàng thân thiết, những người đã “chịu chi” để trải nghiệm sản phẩm nước mắm cá trích Bông Sen ngay từ đầu và duy trì lựa chọn đó đến hôm nay”.

Nói rồi anh Phúc rót từ cái chum nguyên chượp một ít nước mắm, mời các vị khách xem và nếm thử. Nước mắm sóng sánh màu vàng rơm rất đẹp, hương thơm dịu, không bị nồng, gắt. Vị đậm đà của nước mắm thấm đẫm đầu lưỡi, sau đó chép miệng sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh. Do đảm bảo nguyên liệu đầu vào, mạnh dạn đổi mới trong quy trình chế biến nên nước mắm cá trích Bông Sen có thời gian ủ chượp ngắn hơn so với các sản phẩm nước mắm truyền thống khác nhưng vẫn đảm bảo độ thơm, ngon, sản lượng và các chỉ số an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Nước mắm cá trích Bông Sen tự hào là thương hiệu nước mắm truyền thống đạt tiêu chuẩn hàm lượng histamine thấp hơn mức quy định của tổ chức Codex - WHO, giàu OMEGA-3.

...đến chất lượng, thương hiệu trên "bản đồ sản phẩm OCOP" tỉnh Thanh

Sau thành công của nước mắm cá trích Bông Sen, anh Phúc và cộng sự càng hiểu và trân trọng hơn những giá trị mà chương trình OCOP mang lại. Anh Phúc chia sẻ: “Đến với chương trình OCOP, chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực”. Đó là các hoạt động như tham gia phiên chợ thực phẩm an toàn; hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng ở trong và ngoài tỉnh; được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về quản trị, ứng dụng chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và quảng bá thương hiệu... Từ đó, cộng đồng những người làm OCOP không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực, trình độ; đồng thời tăng khả năng kết nối, đưa các sản phẩm OCOP cùng những câu chuyện phía sau quá trình xây dựng sản phẩm của các chủ thể đến gần hơn với khách hàng; tạo kết nối trong cộng đồng những người làm OCOP giao lưu, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau...

Sản phẩm nước mắm cá trích Bông Sen cô đặc.

Sự khẳng định về thương hiệu đã góp phần thúc đẩy khả năng tiếp cận nguồn khách hàng, qua đó việc kinh doanh trở nên thuận lợi và có hướng tăng trưởng cao. Năm 2023, sản lượng của công ty đạt 60 tấn chượp mắm; doanh thu đạt hơn 2 tỷ đồng. Để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, anh Phúc và cộng sự đã mạnh dạn đầu tư xây dựng thêm nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, hoàn thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm và đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam; đa dạng các dòng sản phẩm; tăng quy mô sản xuất lên gấp 5 lần.

Tháng 5/2024, sản phẩm nước mắm cá cơm Bông Sen của Công ty TNHH Phương Cường Phúc đã được TP Sầm Sơn công nhận OCOP 3 sao, tiếp tục xác lập thêm dấu mốc đẹp trên hành trình xây dựng sản phẩm OCOP. Anh Phúc bộc bạch: “Cũng như phong trào XDNTM, chúng tôi tin rằng, với những thông điệp, giá trị mang lại, chương trình OCOP cần được lan tỏa sâu rộng, hưởng ứng nhiệt tình hơn nữa. Chúng tôi đã và đang nỗ lực hết sức để có thể xây dựng được nhiều sản phẩm chất lượng được công nhận, góp phần làm phong phú thêm danh mục sản phẩm OCOP của TP Sầm Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Du khách khi đến với thành phố biển Sầm Sơn sẽ có thêm nhiều lựa chọn quà tặng, trải nghiệm thêm nhiều nét độc đáo, hấp dẫn của ẩm thực nơi đây”.

Khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, dễ dàng. Khởi nghiệp với các sản phẩm OCOP, trong lĩnh vực chế biến nước mắm truyền thống lại càng thử thách, chông gai. Ngay đến việc làm thế nào để “giữ được mình”, để truyền thống thực sự là truyền thống trước những đòi hỏi, cạnh tranh, bức ép của thị trường, quyến rũ của doanh thu, lợi nhuận... đã là mệnh đề vô cùng khó. Lựa chọn như thế nào phụ thuộc vào cái tâm - cái tầm của chủ thể.

Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống, với những người trẻ, đôi khi đó là chấp niệm - chấp niệm về tình yêu đối với quê hương, trân trọng giá trị cha ông dày công vun đắp, trao truyền, về những mục tiêu, giá trị mà mình đặt ra và theo đuổi. Thời điểm anh Phúc và cộng sự tham gia chương trình OCOP phải đối mặt với nhiều thử thách. Những năm 2021, 2022, dịch COVID-19 bùng phát, tác động đến mọi mặt đời sống, sau đó là biến động của thị trường, suy thoái kinh tế... Hiện nay, họ cũng đang gặp khó khăn về vấn đề nguồn vốn, mặt bằng xây dựng xưởng, nhân rộng các điểm bán hàng... Tuy nhiên, họ vẫn động viên nhau không bỏ cuộc, thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, từng bước lên kế hoạch cho những mục tiêu tiếp theo. Anh Phúc bộc bạch: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nỗ lực, cố gắng để “nâng hạng” OCOP 4 sao cho sản phẩm nước mắm cá trích Bông Sen; xây dựng thêm các phân xưởng, mở rộng quy mô sản xuất, tiến tới xuất khẩu sản phẩm và hình thành khu tham quan, trải nghiệm nghề làm nước mắm truyền thống đầu tiên trên địa bàn TP Sầm Sơn”.

Anh Phúc và những cộng sự của mình đã và đang từng bước hiện thực hóa ước mơ, bước đầu gặt hái được kết quả đáng mong đợi. Trên hành trình “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc” này, sự quan tâm, tạo điều kiện, đồng hành của các cấp, các ngành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp gia tăng nguồn lực, cổ vũ, động viên những người trẻ như anh Phúc và cộng sự mạnh dạn dấn thân, tiếp tục khẳng định, lan tỏa chất lượng, thương hiệu nước mắm truyền thống Sầm Sơn - kết tinh của tâm huyết, trí tuệ, tình người nơi đây.

Bài và ảnh: Đăng Khoa