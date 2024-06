Hạnh phúc mỉm cười nơi “cơn bão” AIDS đi qua

"Bí thư Đảng ủy thị trấn Hồi Xuân, bà Phạm Thị Tuyết, cho biết: Thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, thị trấn Hồi Xuân được chọn là một trong những địa bàn trọng điểm. Cùng với tinh thần đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, Đảng ủy thị trấn Hồi Xuân đã ban hành các nghị quyết chuyên đề tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó đã có nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự ra đời, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.