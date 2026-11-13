Hàng trăm nghìn người sẽ được về nhà mới trong năm nay

Theo thống kê, tính đến đầu tháng 11 năm nay, cả nước đã hoàn thành 55.665 căn nhà ở xã hội. Dự kiến, con số này sẽ tăng lên 82.470 căn vào cuối năm.

Cùng một chính sách nhưng kết quả thực hiện giữa các địa phương còn chênh lệch, đòi hỏi giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ dự án.. Ảnh minh họa.

Nhiều địa phương hoàn thành vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội trong năm 2026. Đây là thông tin đáng mừng vừa được công bố từ Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, một số địa phương cũng đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo hướng giữ nguyên tổng chỉ tiêu giai đoạn, điều chỉnh chỉ tiêu từng năm.

Những vướng mắc về thủ tục hành chính, vốn vay và mặt bằng vẫn là lực cản cho mục tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cho nhiều địa phương. Đặc biệt ở những thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và Huế... dự kiến hết năm nay sẽ chỉ hoàn thành 13.220 căn, đạt 39% chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 303 của Chính phủ. Trong khi, đây là những địa phương chiếm tới 35% tổng chỉ tiêu về nhà xây dựng nhà ở xã hội của cả nước trong năm nay.

Phải mất nhiều tháng, với hàng loạt các thủ tục một dự án nhà ở xã hội mới triển khai được. Đại diện chủ tư cho biết: Trong giai đoạn đầu, dự án được tiếp cận gói vay 7%, thế nhưng sau khi mặt bằng lãi suất tăng, tín dụng đã bị ngắt quãng. Ngay cả công tác giải phóng mặt bằng cũng có độ trễ. Ở mỗi khâu đoạn đều tạo ra các nút thắt trong triển khai dự án.

Ông Vũ Văn Hải - Tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Thái Hà - cho biết: “Những nút thắt nhỏ tích tụ lại sẽ tạo thành một chuỗi vướng mắc, chẳng hạn, về thủ tục hành chính”.

Hiện Hà Nội đã triển khai 187 dự án nhà ở xã hội. Và 93 dự án vẫn đang giải phóng mặt bằng, 12 dự án đã được giao đất nhưng chưa khởi công. Không để ảnh hưởng đến tiến độ chung, trong cuộc họp mới đây, lãnh đạọ thành phố yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát từng dự án. Những trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan phải làm rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

“Chúng ta muốn gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, do còn nhiều vấn đề liên quan đến Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai nên trong quá trình triển khai, đôi khi vẫn còn tình trạng dùng dằng”, ông Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu quan điểm.

Năm nay, trong 29 tỉnh thành được giao chỉ tiêu về nhà ở xã hội thì có tới 25 địa phương có thể hoàn thành, thậm chí vượt xa với mục tiêu đề ra. Dự kiến đến cuối năm năm nay, các địa phương này sẽ hoàn thành 69.250 căn, đạt gần 110 % theo Nghị quyết số 303 của Chính phủ. Mới đây, 3 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Huế đã đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội năm 2026 dựa trên cơ sở tình hình triển khai thực tế và các khó khăn vướng mắc gặp phải.

“Chúng tôi làm việc trực tiếp với các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại hiện trường cho các chủ đầu tư, qua đó tạo cơ sở để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội”, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - cho biết.

Theo tính toán, mỗi dự án nhà ở xã hội sẽ kéo theo thị trường cho 40 ngành nghề khác. Do đó, mỗi dự án nhà ở xã hội bị chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến nơi ăn chốn ở của người dân mà còn giảm động lực phát triển cho nhiều ngành. Không chỉ thế, nhà ở xã hội, với giá thành hợp lý hơn người dân có thể tiết giảm cho phí, tăng thêm dư địa tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Đây cũng chính là động cơ tăng trưởng bền vững của cầu nội địa.

Nhiều địa phương hoàn thành mục tiêu nhà ở xã hội

Mỗi căn hộ nhà ở xã hội được hoàn thành là thêm một ước mơ về mái ấm của người dân trở thành hiện thực. Khi nhà ở xã hội được quy hoạch gắn với nơi làm việc, người dân sẽ yên tâm ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với công việc. Việc giảm chi phí đi lại, sinh hoạt không chỉ giúp người lao động tiết kiệm chi phí mà còn góp phần nâng cao năng suất, giảm tình trạng nghỉ việc. Đây là lợi ích thiết thực cho cả người lao động và doanh nghiệp.

7 tháng trước, anh Phạm Khắc Thường (phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) vẫn phải đi thuê nhà ở. Cuộc sống bấp bênh, thiếu ổn định cũng làm ảnh hưởng nhiều đến công việc. Sau nhiều năm mong đợi, gìờ anh cũng đã một căn nhà riêng với mức giá vài trăm triệu đồng.

Anh Phạm Khắc Thường, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ - chia sẻ: “Nhà ở xã hội khác với nhà đi thuê trọ. Có nhà riêng cũng giúp tâm lý làm việc thoải mái, tốt hơn nhiều. Lúc nào mình cũng mong muốn được trở về nhà”.

“Ước mơ bấy lâu nay giờ đã thành sự thật. Đến lúc mất đi, mình cũng có nhà, có cửa. Bà mừng lắm!”, bà Nguyễn Thị Hồng, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.

Những chuyển biến trong phát triển nhà ở xã hội đang mở thêm cơ hội sở hữu nhà cho người thu nhập thấp, dù tiến độ giữa các địa phương còn khác biệt. Ảnh minh họa.

Hiện Phú Thọ đang triển khai 42 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 34 nghìn căn. Dự kiến đến hết năm 2026, tỉnh khởi công thêm 5 dự án, quy mô khoảng 3.555 căn hộ. Đây là cơ sở để bổ sung nguồn cung trong thời gian tới, với giá phù hợp, vị trí thuận tiện, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.

Ông Nguyễn Huy Dương - Giám đốc Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội Thành Công - cho biết: “Chúng tôi được hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, các dự án nhà ở xã hội còn được hưởng chính sách miễn thuế, góp phần giảm bớt chi phí và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai”.

Hiện tỉnh Phú Thọ cũng đang tập trung chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện quy hoạchvới mục tiêu hoàn thành 40.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Ngoài ra, địa phương này cũng đã áp dụng cơ chế “Luồng xanh” rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường trách nhiệm giữa các cơ quan cho các dự án nhà ở xã hội

Ông Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết: “Toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến nhà ở xã hội đã được chúng tôi rút ngắn 50% thời gian. Bên cạnh đó, tỉnh giao chỉ tiêu KPI về giải phóng mặt bằng cho các phường, xã, đồng thời gắn trách nhiệm và thời hạn thực hiện cụ thể đối với từng dự án nhà ở xã hội”.

Rõ ràng cùng một thể chế, cùng một chính sách nhưng kết quả thực hiện về nhà ở xã hội ở mỗi địa phương lại khác nhau. Trong đó nguyên nhân mang tính chủ quan trong thực thi công vụ vẫn chiêm lớn. Mỗi căn hộ hoàn sớm ngày nào thì gánh nặng về nhà ở cho người dân được vơi bớt ngày đó. Đây cũng là chủ trương mang tính nhân văn “Không để ai bị bỏ lại phía sau, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong đô thị”.

Hàng trăm nghìn người sẽ được về nhà mới trong năm nay

Nhiều căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành trong năm 2026, góp phần giảm áp lực nhà ở và bảo đảm an sinh cho người thu nhập thấp. Ảnh minh họa.

Ngay trong năm nay, hàng trăm nghìn công nhân, người lao động và cán bộ, công chức có thu nhập thấp sẽ có thêm cơ hội sở hữu một mái ấm riêng - điều mà nhiều người đã mong đợi suốt nhiều năm qua. Chính sách phát triển nhà ở xã hội đang từng bước hiện thực hóa cơ hội an cư, bảo đảm công bằng hơn trong tiếp cận nhà ở.

Theo thống kê, tính đến đầu tháng 11 năm nay, cả nước đã hoàn thành 55.665 căn nhà ở xã hội. Dự kiến, con số này sẽ tăng lên 82.470 căn vào cuối năm, tương đương 85% chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303 của Chính phủ.

Không chỉ giải quyết nhu cầu về chỗ ở, nhà ở xã hội còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc bảo đảm an sinh. Khi có nơi an cư ổn định, người lao động sẽ giảm bớt áp lực chi phí thuê trọ, vơi đi nỗi lo về chỗ ở, từ đó yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài và đóng góp cho sự phát triển kinh tế.

Nguồn: https://vtv.vn/hang-tram-nghin-nguoi-se-duoc-ve-nha-moi-trong-nam-nay-100261112064130748.htm