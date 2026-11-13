Hàn Quốc lập kỷ lục bay 7 ngày bằng UAV năng lượng Mặt Trời

Thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng năng lượng Mặt Trời do Hàn Quốc tự phát triển đã bay liên tục hơn 170 giờ ở tầng bình lưu, đạt trình độ công nghệ đứng thứ hai thế giới, mở ra triển vọng ứng dụng trong giám sát thiên tai, thông tin liên lạc và an ninh quốc gia.

Theo phóng sự phát sóng ngày 13/11 trên kênh YTN của Hàn Quốc, trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 8 vừa qua, UAV chạy bằng năng lượng Mặt Trời do nước này phát triển đã đạt thời gian bay liên tục 170 giờ 5 phút, tương đương hơn 7 ngày, đưa công nghệ của nước này lên vị trí thứ hai thế giới, sau thiết bị Zephyr của tập đoàn Airbus.

Thiết bị hoạt động ở độ cao trên 10 km, thuộc tầng bình lưu, sử dụng năng lượng Mặt Trời để duy trì hoạt động trong thời gian dài và thực hiện nhiệm vụ quan sát trên diện rộng. Trong đợt thử nghiệm, UAV đã sử dụng camera quang điện tử và camera hồng ngoại để thực hiện các nhiệm vụ giám sát thiên tai thực tế, như nhanh chóng xác định điểm phát sinh cháy rừng, theo dõi hướng lan rộng của khói và đường di chuyển của các đám cháy.

Ngoài ra, thiết bị có thể đóng vai trò như một trạm phát sóng di động trên không tại những khu vực hải đảo, miền núi còn hạn chế về hạ tầng viễn thông. Nhờ khả năng hoạt động lâu dài ở độ cao lớn, UAV được đánh giá có tiềm năng phục vụ nhiều lĩnh vực, từ ứng phó thiên tai, thông tin liên lạc đến bảo đảm an ninh quốc gia.

Ông Lee Yung-kyo, Giám đốc Viện Đổi mới Hàng không thuộc Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, cho biết hiện chỉ có thiết bị Zephyr của Airbus và EAV-4 của Viện này đạt khả năng bay liên tục trên 24 giờ ở tầng bình lưu. Đây là cột mốc quan trọng, cho thấy thiết bị đã vượt qua giới hạn kỹ thuật để có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài thông qua việc sử dụng pin Mặt Trời, tích lũy năng lượng vào ban ngày và tiếp tục vận hành trong chu kỳ ban đêm.

Thông qua những bước tiến trong công nghệ UAV tầng bình lưu và các dự án hàng không thế hệ mới, Hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hàng không, hướng tới nội địa hóa các linh kiện chủ chốt và củng cố hệ sinh thái công nghệ trong nước.

Bích Hồng