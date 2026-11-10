Hàn Quốc chủ động ứng phó với những thay đổi sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Ngày 10/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung yêu cầu các bộ, ngành chủ động xây dựng phương án ứng phó với những thay đổi trong môi trường đối ngoại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác với Washington và mở rộng quan hệ với các lực lượng chính trị tại Quốc hội Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Lee nhận định kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ có thể dẫn đến những thay đổi trong môi trường đối ngoại, yêu cầu các cơ quan chức năng phân tích kỹ những yếu tố có thể phát sinh và chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là giảm thiểu tác động tiêu cực của những bất ổn bên ngoài đối với nền kinh tế trong nước.

Trong bối cảnh đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, Tổng thống Lee cho rằng Hàn Quốc cần tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời xây dựng nền tảng hợp tác lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ và mở rộng trao đổi với chính quyền các bang cũng như giới doanh nghiệp.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cần củng cố và mở rộng nền tảng tin cậy, hợp tác giữa hai nước trên cơ sở cùng có lợi; bảo vệ lợi ích quốc gia và các khoản đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ những thỏa thuận song phương trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh.

Về kinh tế, Tổng thống Lee yêu cầu tăng cường theo dõi tình hình kinh tế Mỹ và thế giới, giám sát chặt chẽ thị trường tài chính và xây dựng cơ chế ứng phó nhanh nhằm hạn chế nguy cơ biến động. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố các nền tảng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của những ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời duy trì động lực phát triển các ngành công nghiệp tăng trưởng mới.

Tổng thống Lee khẳng định trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng bất định, Hàn Quốc cần kết hợp giữa việc kiên định các nguyên tắc và khả năng ứng phó linh hoạt, không để bị chi phối bởi từng biến động bên ngoài. Chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối ngoại giao thực dụng, lấy lợi ích quốc gia làm trọng tâm và ưu tiên cải thiện đời sống người dân.

Thanh Hằng