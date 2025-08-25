Hạn chế đi trên quốc lộ 1A, cao tốc Bắc-Nam qua Nghệ An trong chiều 25/8

Do ảnh hưởng của bão số 5, tâm bão sẽ vào địa bàn tỉnh Nghệ An khoảng 15 giờ hôm nay (25/8). Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông khi bão vào, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện hạn chế đi trên tuyến quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Bắc-Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường, các phương tiện chủ động tìm lộ trình đi cho phù hợp, khu vực dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn lệnh của lực lượng chức năng.

Như đã đưa tin, sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp nhanh chỉ đạo các công tác ứng phó với bão số 5.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các cơ quan chức năng, địa phương không được lơ là chủ quan, cần huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25/8.

Bão số 5 là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, thời gian kéo dài, công tác dự báo đường đi của bão tương đối chính xác nên các lực lượng chức năng và địa phương không được lơ là chủ quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, cơ quan, lực lượng chức năng khẩn trương huy động lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân; chỉ đạo, huy động lực lượng Công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25/8.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các phương tiện truyền thông cần đưa thông tin sớm, đầy đủ để cung cấp cho người dân nắm bắt được để ứng phó, phòng, chống bão thật tốt, có hiệu quả./.

Theo TTXVN