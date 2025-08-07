Hà Nội lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực “điểm đen” về rác thải

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 11/CĐ-CT về việc tăng cường công tác giữ gìn trật tự đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Hà Nội vận hành 100 thiết bị, xe vệ sinh môi trường hiện đại ở 4 quận nội đô. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Theo đó, để tăng cường công tác giữ gìn trật tự đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt, hiệu quả các khu xử lý rác tập trung (Nam Sơn, Xuân Sơn), bảo đảm tiếp nhận, xử lý rác liên tục, an toàn, tạo thuận lợi cho xe vận chuyển rác vào các nhà máy đốt rác phát điện nhằm giảm khối lượng rác thải xử lý bằng hình thức chôn lấp, không để tồn đọng, ùn ứ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao nhiệm vụ tham mưu thành phố đổi mới trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác vệ sinh môi trường; đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ mới trong thu gom, vận chuyển rác thải; tăng cường đầu tư công nghệ quản lý, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực “điểm đen” về rác thải; xây dựng nền tảng dữ liệu số hóa phục vụ công tác quản lý, điều hành vệ sinh môi trường đô thị hiệu quả, minh bạch.

Thành phố giao Sở Xây dựng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng. Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về trật tự xây dựng, vệ sinh công trình; yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công, trong đó, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng không che chắn làm rơi vãi trong quá trình vận chuyển; các phương tiện, thiết bị ra vào công trường làm phát sinh bùn đất, bụi bẩn ra đường phố.

Tại công điện này, lãnh đạo thành phố giao thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố và ủy ban nhân dân các phường, xã tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc chấp hành quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các chủ đầu tư, đơn vị vận tải vi phạm (không đóng bao, che chắn, để rơi vãi gây bụi bẩn, mất vệ sinh môi trường), đồng thời kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về trật tự đô thị theo quy định.

“Công an thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí các điểm chốt kiểm tra phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, bụi bẩn đường phố (khí thải không đảm bảo yêu cầu, rơi vãi rác thải, vật liệu xây dựng, đất thải, bùn thải) để kịp thời xử lý theo quy định,” công điện nêu rõ./.

Theo TTXVN