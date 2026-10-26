Hà Nội FC phản ứng gay gắt sau thất bại trước SHB Đà Nẵng; Michael Carrick đếm ngày rời Old Trafford?

Vòng 5 V.League: Công an TPHCM đánh bại Ninh Bình, SHB Đà Nẵng hạ gục Hà Nội FC; Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2026: Lần đầu tổ chức tại London, Harry Kane và Yamal đua tranh quyết liệt; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid hạ Barca ngay tại Camp Nou... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (26/10).

Vòng 5 V.League: Công an TPHCM đánh bại Ninh Bình, SHB Đà Nẵng hạ gục Hà Nội FC

Tại vòng 5 V.League 2026/27 tối 25/10, bất ngờ lớn đã xảy ra khi CLB Công an TPHCM đánh bại Ninh Bình 1-0 ngay trên sân khách nhờ bàn thắng quý như vàng của ngoại binh Jason Cummings ở phút 90+5.

Trận đấu giữa Ninh Bình và Công an TP HCM diễn ra hấp dẫn. Ảnh: CLB CA TP HCM

Trận thua này khiến Ninh Bình mất ngôi đầu bảng vào tay SLNA và rớt xuống vị trí thứ 4.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng cũng gây bất ngờ khi vượt qua cựu vương Hà Nội FC với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Ivan Saponjic ở phút 45+3.

Hà Nội FC phản ứng gay gắt sau thất bại trước SHB Đà Nẵng

Trận thua 0-1 của Hà Nội FC trước SHB Đà Nẵng ở vòng 5 V-League 2026/27 chìm trong tranh cãi và bạo lực sân cỏ.

Trọng tài Nguyễn Văn Phúc (áo đỏ) rút thẻ đỏ trực tiếp ở phút 18, sau khi trung vệ Nguyễn Anh Tiệp phạm lỗi với Võ Nguyên Hoàng trong trận Hà Nội FC thua Đà Nẵng 0-1 ở vòng 5 V-League 2026-2027, trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng ngày 25/10/2026. Ảnh: VPF

Đội khách Hà Nội chơi thiếu người từ phút 18 do chiếc thẻ đỏ của Anh Tiệp, trước khi Ivan Saponjic ghi bàn duy nhất ở phút 45+3. Đáng chú ý, trận đấu xuất hiện nhiều tình huống va chạm nguy hiểm, nổi bật là pha “đánh nguội” của Văn Tùng (CLB Hà Nội) và cú dẫm chân của Huy Toàn (CLB Đà Nẵng) nhưng đều thoát thẻ đỏ từ tổ trọng tài VAR.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân Chi Lăng, HLV Harry Kewell lao vào sân phản ứng với trọng tài chính Nguyễn Văn Phúc cùng hai trợ lý Nguyễn Phước Thuận và Nguyễn Thành Sơn. Hệ quả, nhà cầm quân người Australia phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chưa dừng lại ở đó, các trợ lý Hà Nội FC liên tục bao vây tổ trọng tài, thậm chí thẳng thừng chỉ trích trọng tài V.League hoạt động “như một nhóm mafia”.

Ngoại hạng Anh vòng 8: Man Utd thảm bại 0-3 trước Bournemouth, Michael Carrick đếm ngày rời Old Trafford

Tối 25/10, Manchester United tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi thảm bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại sân Old Trafford.

Bruno Fernandes trầm ngâm trên ghế dự bị. Ảnh: Reuters

Trong nỗ lực khẳng định quyền lực sau vụ va chạm truyền thông giữa tuần, HLV Michael Carrick quyết định trừng phạt Bruno Fernandes bằng cách gạch tên tiền vệ người Bồ Đào Nha khỏi đội hình thi đấu và không tung vào sân một phút nào.

Man Utd gây thất vọng. Ảnh: Reuters

Dù kiểm soát bóng tới 70%, hàng thủ MU thi đấu như mơ ngủ với liên tiếp sai lầm của Yoro, Maguire và Dalot, tạo điều kiện cho Rayan (cú đúp) và Evanilson dễ dàng ghi bàn. Thất bại này đánh dấu chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng của “Quỷ đỏ” và là khởi đầu tệ hại nhất giải quốc nội của họ sau gần 40 năm.

Ngay sau trận đấu, truyền thông Anh tiết lộ HLV Michael Carrick có thể bị sa thải chỉ trong 48 giờ tới khi ban lãnh đạo MU đã gấp rút đàm phán với các ứng viên thay thế như Eddie Howe hay Julian Nagelsmann.

Isak ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool (áo đỏ).

Ở một trận đấu đáng chú ý khác cùng vòng, Liverpool tiếp đà hồi sinh khi đánh bại Brighton 2-0 nhờ các bàn thắng của Florian Wirtz và Alexander Isak.

Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid hạ Barca ngay tại Camp Nou

Rạng sáng 26/10, Real Madrid đã đánh bại Barcelona 2-1 ngay tại Camp Nou ở vòng 10 La Liga. Trong lần đầu trở lại Siêu kinh điển sau hơn 10 năm, HLV Jose Mourinho thể hiện lối chơi phòng ngự phản công thực dụng vô cùng hiệu quả.

Mbappe lập cú đúp.

Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở phút 41 và 88 (sau đường kiến tạo của Camavinga), trực tiếp vô hiệu hóa bàn gỡ hòa của Raphinha ở phút 61 bên phía Barca. Trận thua này chấm dứt chuỗi toàn thắng từ đầu mùa của Barcelona, đồng thời khiến khoảng cách giữa họ với hai đội xếp sau là Atletico Madrid và Real Madrid thu hẹp xuống còn 2 và 3 điểm.

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2026: Lần đầu tổ chức tại London, Harry Kane và Yamal đua tranh quyết liệt

Rạng sáng 27/10 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2026 sẽ chính thức diễn ra tại nhà hát London Palladium,thủ đô London (Anh). Đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu cột mốc 70 năm ra đời của giải thưởng danh giá này và cũng là lần đầu tiên London đứng ra đăng cai tổ chức.

Giải thưởng Quả Bóng Vàng ở lễ trao giải tại Theater du Chatelet, Paris, Pháp ngày 29/11/2021. Ảnh: Reuters

Buổi lễ dự kiến trao 11 danh hiệu cá nhân và tập thể nổi bật cho cả nam lẫn nữ.

Ở hạng mục Quả Bóng Vàng nam, cuộc đua đang diễn ra vô cùng kịch tính. Sau thời gian Lamine Yamal dẫn đầu nhờ chức vô địch World Cup 2026 và La Liga, tiền đạo Harry Kane đã vươn lên thành ứng viên số một theo các nhà cái nhờ phong độ ghi bàn hủy diệt với 61 bàn thắng cho Bayern Munich.

Lamine Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Nếu chiến thắng, Kane sẽ chấm dứt 25 năm chờ đợi danh hiệu này của bóng đá Anh.

Ở hạng mục nữ, ngôi sao Alexia Putellas đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất.

HS